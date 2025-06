Torna il corso gratuito per conducenti del bus: candidature aperte fino al 30 giugno

Dopo il successo delle precedenti edizioni, è in arrivo un’altra opportunità per ottenere le patenti D, E e la carta CQC (carta di qualificazione del conducente), diventare autista professionista e ottenere subito l’assunzione in Tper. Entro il 30 giugno sono aperte le candidature al corso gratuito promosso da Insieme per il lavoro in collaborazione con l’azienda per il Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna e la Fondazione Aldini Valeriani. La formazione comincerà a settembre, ma le selezioni stanno per partire: questa è l’ultima settimana per presentare la propria candidatura.

Nel 2024 sono state 55 le persone passate dalla disoccupazione alla sicurezza di un contratto con la più grande azienda di trasporto pubblico dell’Emilia-Romagna. Ora la stessa occasione sta per ripresentarsi e tante lavoratrici e lavoratori stanno già salendo a bordo.

Il nuovo appello di Tper si rivolge a tutte le persone disoccupate e in condizioni di instabilità lavorativa, di almeno 21 anni di età, con una buona conoscenza della lingua italiana e in possesso della patente B. Novità di quest’anno: anche chi non ha ancora effettuato l’iscrizione a Insieme per il lavoro può presentare la sua candidatura al corso gratuito da autista, entro e non oltre il 30 giugno 2025 alle ore 13. Tutte le informazioni e i link ai moduli si trovano nella pagina web dedicata.

Una volta chiuse le candidature, si avvierà la fase di selezione e verrà creata la “classe” di aspiranti conducenti di autobus, che prevede un massimo di 25 partecipanti. L’attività formativa vera e propria comincerà nel mese di settembre 2025 e si protrarrà per circa 220 ore di teoria, a cui si aggiungeranno le lezioni pratiche su strada. Alla fine, chi avrà frequentato tutto il corso e superato gli esami finali otterrà la patente D con l’estensione E e la Carta di Qualificazione del Conducente “CQC persone”, indispensabili per guidare mezzi autosnodati per il trasporto di persone, composti da un autobus con più di 16 posti a sedere per i passeggeri, con rimorchio di peso superiore ai 750 kg, lunghi oltre 8 metri.

Un percorso di formazione sicuramente impegnativo, quindi, che richiede motivazione e costanza nell’impegno. Ma anche un itinerario ampiamente “rodato”, tracciato per arrivare nei tempi prefissati alla destinazione prevista: l’assunzione in Tper. Alla fine del corso gratuito, i partecipanti verranno inseriti nell’organico della Azienda di Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, diventando a tutti gli effetti conducenti professionali di autobus. Un mestiere sempre più importante, in un’era in cui il trasporto pubblico è uno dei fattori chiave per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.