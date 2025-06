Reggiolo: sottrae con destrezza sigarette elettroniche, 32enne denunciato

Si è recato all’interno di una tabaccheria, ed ha acquistato un pacchetto di tabacco e delle cartine, pagando regolarmente con carta di credito. Mentre il titolare era distratto nell’operazione di pagamento, l’uomo, con destrezza, avrebbe sottratto alcune sigarette elettroniche esposte, nascondendole con rapidità.

Uscito dal negozio, ha cercato di disfarsi della confezione esterna di una di esse, ma il gesto ha insospettito il commerciante, che ha poi scoperto il furto rivedendo i filmati della videosorveglianza del negozio.

A seguito di denuncia sporta dal titolare della tabaccheria, i militari della stazione di Reggiolo, davano avvio alle indagini e grazie anche al sistema di video sorveglianza, risalivano al presunto ladro, peraltro già noto agli uffici per altri reati. Per questi motivi con l’accusa di furto con destrezza i Carabinieri della Stazione di Reggiolo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 32 anni residente in un comune della bassa reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I fatti risalgono al 6 marzo.