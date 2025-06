Forza la vetrina di un negozio e ruba diverse collanine per un valore di circa 700 euro, arrestato 29enne

Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 giugno, intorno alle ore 01:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale adibito alla vendita di bigiotteria in via Panciroli a seguito della segnalazione, effettuata da una residente, di un possibile furto in corso.

Nello specifico, la richiedente riferiva alla Sala Operativa della Questura di aver notato un soggetto armeggiare sulla vetrina di un negozio presente nelle adiacenze della sua abitazione.

Arrivati immediatamente sul posto, gli agenti notavano e fermavano un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite. Si trattava di un 29enne di origine tunisina, pluripregiudicato per diverse tipologie di reato.

Sottoposto a perquisizione personale sul posto, il soggetto veniva trovato in possesso di una tronchese e di ben 12 collanine, per un valore complessivo di circa 700 euro, risultate poi essere il provento del furto appena avvenuto ai danni dell’esercizio commerciale segnalato.

Sulla base di quanto sopra, il 29enne è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato nonché deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di possesso ingiustificato di grimaldelli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto si trova attualmente all’interno delle celle di trattenimento della Questura di Reggio Emilia in attesa dell’udienza di convalida che avrà luogo domani mattina. La merce provento di furto veniva immediatamente restituita al legittimo proprietario mentre la tronchese veniva posta sotto sequestro.