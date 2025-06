Deve scontare 5 anni di carcere: arrestato dalla Polizia di Stato in stazione ferroviaria a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna, nei giorni scorsi ha tratto in arresto un 55enne di origine campane, senza fissa dimora, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Nello specifico, l’uomo, è stato ripreso dalle telecamere della Stazione mentre si aggirava indisturbato tra i numerosi viaggiatori che in questi giorni affollano la stazione di Bologna. Fermato da una pattuglia di agenti della Polizia Ferroviaria del Settore Operativo di Bologna Centrale, gli è stato notificato il provvedimento, in virtù del quale l’uomo dovrà scontare un cumulo di pena per diversi reati, tra i quali resistenza a pubblico ufficiale, evasione e varie violazioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Il cittadino italiano era già conosciuto dagli operatori della Polizia Ferroviaria per essere un abituale frequentatore della stazione e terminati gli accertamenti il 55enne è stato condotto nel carcere di Bologna, dove dovrà scontare una pena detentiva pari a 5 anni, 1 mese e 28 giorni.