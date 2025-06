Si infortuna nel fiume Enza, soccorso dal Saer

Nella serata di ieri domenica 22 giugno una squadra della stazione monte Cusna è intervenuta in località Cantoniera nel comune di Vetto per soccorrere un bagnante che si è infortunato nel fiume Enza.

L’evento è accaduto ieri sera. Una coppia si stava refrigerando al fiume quando il 30enne si è procurato una grave frattura ad un arto inferiore e la compagna ha chiamato i soccorsi. Essendo un posto difficilmente raggiungibile con i mezzi la Centrale Operativa del 118 ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna: in loco è giunta una squadra con un medico. Per l’evacuazione dell’infortunato è stato ingaggiato l’elisoccorso da Pavullo: i tecnici della monte Cusna hanno quindi supportato l’equipe tecnico-sanitaria nelle operazioni di recupero tramite verricello. L’uomo è stato trasportato al campo base nelle vicinanze dove era presente l’ambulanza della Croce Rossa di Canossa e l’autoinfermieristica di Castelnovo nè Monti che hanno preso in carico il paziente per il trasporto in ospedale a Reggio Emilia.