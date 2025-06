Dal 27 al 29 giugno Casina ospita il TingaRaduno & Streed Food festival

L’ultimo weekend di giugno vedrà tornare un evento molto seguito a Casina, peraltro in una forma nuova e aumentata per quanto riguarda le attrazioni: il “TingaRaduno & StreetFood”. Dal 27 al 29 giugno 2025 tre giorni di spettacoli, sapori e musica. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Casina, è a cura dell’associazione Vivere Casina insieme a Moto Club Ting’Avert e in collaborazione con EZ – Emanuela Zannoni.

Afferma l’assessore al turismo di Casina, Maurizio Cineroli: “Il “TingaRaduno & StreetFood” riunisce ogni anno appassionati di motori, buon cibo e intrattenimento in un’atmosfera festosa e adatta a tutte le età. Il cuore della manifestazione sarà lo street food di qualità, con una ricchissima offerta”. I truck food in paese infatti proporranno paella, carne alla griglia, arrosticini, arancini, fritto di pesce, hamburger e tagliata di Chianina, porchetta, pizza al forno a legna, piadine, pasta fresca, tortelli e molto altro. Per i più golosi, cannoli, cassatine, bomboloni, crepes, zucchero filato, granite e frittelle. Non mancheranno birra, vino, sangria e cocktail.

“Punto forte del TingaRaduno – prosegue Cineroli – sarà lo spettacolo di moto freestyle, in programma sabato e domenica in più orari. Un’occasione unica per vedere da vicino esibizioni acrobatiche mozzafiato. Il weekend sarà animato da dj set e musica dal vivo: Manuel Iori, Alex Zobbi e Gio Gatti animeranno le serate, mentre domenica chiuderà l’evento il concerto della Fabio Bagni Band. Per tutta la durata del raduno saranno presenti i gonfiabili per bambini, il mercato settimanale al sabato e un’edizione del mercato straordinario Com.Re in tutto il centro del paese alla domenica. Saranno giornate molto interessanti, con un programma intenso per il quale tengo a ringraziare gli sponsor sostenitori dell’evento”.

Non mancheranno tante moto guidate dagli appassionati che arriveranno da tutta Italia: il motoclub Ting’Avert è infatti una realtà molto solida e vasta, il portale www.motoclub-tingavert.it conta infatti quasi 350 mila iscritti.