La Beneficenza di Sassuolo in trasferta per uno scambio culturale a Chatillon (Val d’Aosta)

Il corpo bandistico La Beneficenza di Sassuolo, dal 27 al 29 giugno sarà in trasferta a Chatillon, in Val d’Aosta, dove terrà un prestigioso concerto ospite della banda locale. Il gruppo sarà formato da oltre 50 bandisti con diversi accompagnatori/famigliari al seguito. Per la banda sassolese sarà un onore esibirsi in occasione di questo scambio culturale, infatti, quella di Chatillon sarà ospite a Sassuolo il prossimo anno, in occasione delle fiere d’ottobre.