Incendio in appartamento a Castel San Pietro Terme

Questo pomeriggio intorno alle 16:00, un incendio ha seriamente danneggiato un appartamento a Castel San Pietro. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco, sul posto con due squadre da Imola e una dal distaccamento volontario di Medicina. Non si segnalano feriti. Sul posto, in via precauzionale, anche i sanitari inviati dal 118.