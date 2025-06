Furto su treno Alta Velocità: 30enne torna in possesso di borsetta ed effetti personali per un valore 1.300€

Nel corso della giornata, una 30enne romana è stata vittima di un furto a bordo di un treno Alta Velocità: ignoti hanno sottratto la sua borsa a marchio Totem, contenente un portafoglio Prada, documenti personali, chiavi di casa e altri effetti, per un valore complessivo stimato in oltre 1.300 euro.

La donna, accortasi dell’ammanco, ha immediatamente contattato i Carabinieri, riferendo che all’interno della borsa era presente un dispositivo GPS/GSM in grado di trasmettere la posizione in tempo reale. Grazie alle indicazioni ricevute, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti tempestivamente in via Cavallotti, dove è stata localizzata la borsa. L’intervento ha permesso il recupero dell’intera refurtiva, completa del contenuto originale.

Il materiale è stato trasportato in caserma, in attesa della restituzione alla legittima proprietaria, che, contattata dai militari, ha espresso grande gioia e gratitudine, sollevata per l’esito positivo dell’intervento e per il recupero dei suoi effetti personali. Sono in corso indagini per identificare i responsabili del furto, che, verosimilmente messi in fuga dal sistema di tracciamento, hanno abbandonato in tutta fretta la preziosa refurtiva.