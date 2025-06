Evento Lapam Confartigianato sull’evoluzione della professione dell’installatore: appuntamento martedì 24 giugno

Un incontro per fare il punto sull’evoluzione della professione dell’installatore, tra nuove normative, sfide ambientali e innovazione tecnologica. È l’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato pensata per tutti i professionisti del settore e che mira a offrire uno sguardo aggiornato sulle opportunità di crescita e formazione per gli impiantisti di oggi e di domani.

L’incontro si terrà martedì 24 giugno a partire dalle ore 18.30 presso la sede centrale Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775 a Modena.

Relatori dell’incontro saranno Mirko Guidelli, Presidente categoria installatori Lapam Confartigianato, Monica Salvioli, dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, Enrico Pivetti, Presidente Ordine Periti Industriali di Modena, Ivan Kuptsov, Ordine Periti Industriali di Reggio Emilia, Massimo Venturelli, Presidente ATER Associazione Tecnici Energie Rinnovabili e Alessandro Fravili, Progettista Formart Reggio Emilia.

L’iniziativa è gratuita, per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Impiantisti. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.