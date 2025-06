Trenitalia Tper attiva un nuovo canale Telegram per informare gli utenti in tempo reale

Nuovo servizio di Trenitalia Tper per garantire ai viaggiatori informazioni tempestive e aggiornate sulla circolazione dei propri treni regionali.

Debutta il canale Telegram Trenitalia Tper Informa, per avvisare in tempo reale gli iscritti di eventuali variazioni al servizio.

Le informazioni riguarderanno sia eventi imprevisti sia modifiche programmate – come potenziamento dell’offerta, variazioni per lavori, scioperi – con lo scopo di garantire un’informazione puntuale alle persone in viaggio e a chi il viaggio lo sta progettando.

A gestire il canale è una squadra di persone selezionate fra quelle con maggiore esperienza nell’assistenza alla clientela e attitudine all’utilizzo dei canali social. Il team lavora a stretto contatto con gli operatori che, all’interno della sala operativa di Trenitalia Tper, già si occupano ogni giorno della programmazione, messa in servizio e monitoraggio di oltre 900 corse giornaliere, compresa la gestione di eventuali emergenze o anormalità.

Per iscriversi è sufficiente cercare Trenitalia Tper Informa o scansionare il QR Code.

In vacanza con il treno

Negli ultimi anni è cresciuto significativamente l’utilizzo dei treni regionali per spostamenti extra lavoro/studio. In Emilia-Romagna il rinnovo della flotta dei treni di Trenitalia Tper, che garantisce elevati comfort di viaggio, e un’offerta sempre più mirata hanno contribuito allo spostamento dall’auto al treno di molti vacanzieri. Il potenziamento dell’offerta estiva, realizzato da Trenitalia Tper grazie al contributo progettuale ed economico della Regione Emilia-Romagna, prevede la conferma dei servizi aggiuntivi già consolidati, con incrementi fino a 52 treni il sabato e 53 la domenica. Sulle tratte più utilizzate saranno in servizio convogli doppio piano in grado di offrire oltre 600 posti a sedere.

Novità dell’estate 2025 sono otto nuove corse (quattro il sabato e quattro la domenica) che da oggi collegheranno direttamente Milano e le principali città dell’Emilia a Ravenna, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera e Rimini.

Confermati e già operativi i collegamenti diretti, (quattro il sabato e quattro la domenica) fra Torino/Asti/Alessandria/Voghera e Rimini, Miramare, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica.

Stessa periodicità anche per i servizi senza cambio fra Venezia e le spiagge della Riviera Romagnola.

Già disponibile il collegamento giornaliero Orobica Line, che anche quest’anno collega Brescia con tutte le località della costa a nord e a sud di Rimini.

In Emilia-Romagna treni regionali di ultima generazione per oltre il 90% delle corse

Il potenziamento dell’offerta si accompagna a un rinnovo della flotta che già oggi consente di effettuare oltre il 90% delle corse con treni di ultima generazione.

Prosegue nel frattempo la consegna e l’entrata in servizio dei dieci nuovi treni monopiano frutto di un recente acquisto da parte di Trenitalia Tper, grazie a risorse del Pnrr e fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Emilia-Romagna. Con la consegna nei giorni scorsi di un ulteriore convoglio salgono a otto quelli già sui binari, mentre gli ultimi due arriveranno entro la fine del 2025. A questi, si aggiungono due ulteriori mezzi della stessa tipologia acquistati da Tper in qualità di socio di Trenitalia Tper, di cui uno già in servizio.

Obiettivo introdurre treni nuovi anche sulle linee dove il gestore dell’infrastruttura sta completando il processo di elettrificazione e, per questo motivo, servite ancora da mezzi diesel.