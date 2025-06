Modena: tenta il furto di gasolio da un camion in sosta, arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato un cittadino bulgaro di 38 anni, già noto alle Forze dell’ordine.

Intorno alle ore 3.40 di questa mattina, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio nel transitare in strada Panni ha notato una persona accovacciata intenta ad armeggiare tra un camion e una autovettura, parcheggiati sulla pubblica via.

Gli agenti, insospettiti dalla presenza dell’uomo, hanno proceduto ad un controllo di Polizia. Accanto al 38enne, le cui mani erano impregnate di benzina, vi erano tre taniche, due delle quali piene contenenti gasolio per un totale di 20 litri ciascuna. All’interno del serbatoio era stato inserito un tubo di gomma attraverso il quale era stato verosimilmente riversato il carburante nei contenitori di plastica.

Il gasolio è stato restituito al proprietario del camion.

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.