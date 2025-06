“Mini Daspo” per un uomo in piazza Cittadella, denunciato a piede libero

“Mini daspo” e una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e rifiuto delle generalità, per un uomo fermato in piazza Cittadella dalla Polizia locale nella serata di venerdì 20 giugno, intorno alle ore 19.30. Tre le pattuglie intervenute sul posto dopo la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione che, con comportamenti molesti e violenti, stava creando disordine pubblico.

L’uomo, privo di documenti identificativi e non collaborativo, è stato contenuto con l’utilizzo di idonei strumenti di coercizione e successivamente trasportato al Comando di via Galilei con un’autovettura dotata di cella di sicurezza.

A seguito degli accertamenti, la persona è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo è stato, inoltre, sanzionato per ubriachezza molesta e per lui è scattato anche un provvedimento di allontanamento dalla zona (cosiddetto “mini Daspo”) .