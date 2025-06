Dalla prossima settimana lavori di sistemazione di via Mazzini

Inizieranno la prossima settimana i lavori di sistemazione di via Mazzini, la strada interessata da importanti interventi di sistemazione della condotta idrica e dei relativi allacci che finalmente verrà completamente fresata e riasfaltata.

Gli interventi di fresatura e riasfaltatura inizieranno mercoledì 25 giugno e, suddivisi in cinque fasi, proseguiranno fino a lunedì 30 giugno compreso.

La prima fase riguarderà il tratto compreso tra viale XX Settembre e via Aravecchia: dalle ore 7 alle ore 19 di mercoledì 25 giugno sarà interdetta al transito veicolare.

La seconda fase riguarderà il tratto compreso tra via Aravecchia e via Gramsci: tratto interdetto al transito dalle 7 alle 19 di giovedì 26 giugno.

Venerdì 27 giugno ci si sposterà, poi, nel tratto compreso tra via Gramsci e via Matteotti: tratto interdetto al transito dalle 7 alle 19.

Sabato 28 giugno, invece, sempre dalle 7 alle 19 subirà un restringimento di carreggiata il tratto di via Mazzini compreso tra via Matteotti e via Fossetta.

Il lavori termineranno lunedì 30 giugno quando, dalle 7 alle 19, sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da movieri, nel tratto di via Mazzini compreso tra via Fossetta e via Repubblica. L’accesso a via Repubblica da via Mazzini, per questa giornata, sarà chiuso al transito.