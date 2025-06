Ultimi biglietti disponibili per il concerto dei Desamistade, tributo a De Andrè, per il Grade

Mercoledì 25 giugno, appuntamento d’eccezione ai Chiostri di San Pietro: un grande concerto con le parole e la musica di Fabrizio De André, a favore del Grade. A proporle saranno i Desamistade, artisti innamorati del poeta e cantautore genovese e dei maestri della tradizione cantautorale italiana.

L’appuntamento con il concerto “Reggio canta De Andrè” è per mercoledì 25 giugno alle ore 21: sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per quella che sarà una serata emozionante, dedicata a un artista capace come pochi di raccontare l’umanità, le sue fragilità e le sue lotte.

L’evento sosterrà i progetti della Fondazione Grade Onlus: il ricavato sarà interamente destinato a coprire le spese per l’ampliamento del reparto di Ematologia del Santa Maria Nuova e al nuovo progetto per l’acquisto di una innovativa risonanza magnetica a 3 Tesla per il servizio di Radiologia dell’ospedale reggiano, una strumentazione di ultima generazione che amplierà di molto le possibilità diagnostiche e che servirà tutta la provincia.

Per info e prevendite: tel. 0522 295059, WhatsApp 375 7225943.