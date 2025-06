Il vicepresidente Colla riceve in Regione il vicegovernatore della provincia cinese del Guangdong, Zhang Shaokang

Nuove opportunità commerciali e investimenti, ricerca e tecnologia, scambi accademici. Sono i temi al centro dell’incontro di oggi in Regione, tra il vicepresidente Vincenzo Colla e la delegazione della Provincia del Guangdong, regione che conta 127 milioni di abitanti, guidata dal vicegovernatore Zhang Shaokang.

In particolare, sono state illustrate possibili collaborazioni nel campo delle risorse naturali, della green economy, della pianificazione urbana e rurale, dell’economia marina e della conservazione dei siti storici.

Nel pomeriggio la delegazione si è spostata a Dama Tecnopolo di Bologna per presentare la rete regionale dell’alta tecnologia e per uno scambio a carattere scientifico. A conclusione della giornata è stato firmato un protocollo d’intesa tra il dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici per parte italiana e l’Università Sun Yat-sen University con sede a Guangzhou, nel Guangdong, in Cina.

La relazioni tra Regione Emilia-Romagna e alcune Province della Cina sono consolidate da anni: in particolare, con la Provincia del Guangdong l’intesa è stata sottoscritta nel 2015.

Con la provincia del Guangdong ci sono stati accordi di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti, della tecnologia, tutela ambientale, cultura e turismo, che ora la Regione Emilia-Romagna intente arricchire ed espandere.