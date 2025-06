Il 21 e 22 Giugno a Pian Del Voglio la settima edizione di “Voglio Live”

Torna “Voglio Live”, il festival delle scuole di musica che si svolge a Pian del Voglio, nel cuore dell’Appennino bolognese e giunge quest’anno alla sua settima edizione.

Due giornate ricche di esibizioni, incontri e sorprese.

La manifestazione si aprirà sabato 21 giugno alle ore 10.30 con la travolgente parata lungo le vie del centro di Pian del Voglio della Bologna Bridge Band.

L’edizione 2025 conferma la vocazione internazionale del festival, con la partecipazione per il secondo anno consecutivo della Scuola di Musica Ω2 di Salonicco (Grecia), a fianco della Audioline Music Village di Casalecchio di Reno (BO), l’Associazione Amici della musica sez. Minerbio APS “Scuola di musica J. Dupré”, Bimbi in Musica di Piacenza, l’Associazione Sol e Luna di Serramazzoni (MO) e tante altre.

Due eventi speciali animeranno il palco di Voglio Live 2025:

Bologna Bridge Band

Un ensemble travolgente capace di trasformare ogni esibizione in una grande festa, tra soul, funky e groove irresistibili.

Barakka Blues

Una delle più importanti tribute band dei The Blues Brothers, in formato street band: energia pura, ritmo e spettacolo per un concerto da non perdere.

Voglio Live è molto più di un festival: è un’esperienza musicale unica, un momento di incontro tra scuole, territori e culture diverse, un palco vero per chi vive la musica con passione.

VoglioLive 7 è dunque un’occasione unica per vivere un weekend all’insegna della musica, della natura e dell’arte, immersi nella suggestiva atmosfera dell’Appennino bolognese.



I concerti, oltre all’eccellenza musicale che rappresentano, saranno l’occasione per visitare luoghi di grande fascino: occasione dunque di essere parte di un’esperienza musicale unica nel suo genere.



L’ingresso è libero e le previsioni del tempo sono ottime: ma in caso di pioggia il festival si svolgerà regolarmente grazie alla copertura della struttura.