Ieri sera l’incontro con i commercianti di Castelfranco Emilia

«Quello di ieri sera è stato un incontro denso e proficuo: oltre quattro ore di dibattito da cui sono emerse proposte e idee fertili». Giovanni Gargano commenta così l’iniziativa che ieri ha coinvolto oltre una sessantina di commercianti, realizzata insieme all’associazione che ne riunisce una gran parte, “Castelfranco c’è”, presso la Biblioteca Lea Garofalo. Al centro un intenso confronto su temi chiave come la sicurezza, il presidio del territorio e il rilancio del commercio cittadino.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ribadito con convinzione quanto il commercio rappresenti una componente essenziale del tessuto urbano e sociale della città, «un cuore pulsante – ha detto – che non solo deve continuare a battere, ma deve farlo con ancora più energia». Tra i temi affrontati, è stata sottolineata l’importanza di rafforzare l’interazione tra il sistema del commercio e quello della sicurezza, attraverso una collaborazione sempre più stretta che renda la città più vivibile, protetta e attrattiva: «In questa direzione vanno gli interventi già in corso – ha aggiunto Gargano –, come l’ordinanza anti-degrado, valida dal 20 giugno e in relazione alla quale saranno effettuati controlli mirati affinché sia rispettata, e un maggiore presidio delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale». Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di contrastare alcune cattive abitudini che si registrano sotto i portici, per tutelare il decoro e la fruibilità degli spazi condivisi. Perciò, ha precisato il primo cittadino, «stiamo valutando una serie di azioni che auspichiamo possano trovare compimento prossimamente». Tutto questo, però, non è sufficiente: «Perché da soli – ha ribadito Gargano – non possiamo fare un granché. Serve che aumenti il presidio di Carabinieri sul territorio, e che quelle quasi quattromila sottoscrizioni che chiedono a gran voce l’elevazione della Tenenza locale a Compagnia vengano ascoltate dal Governo».

Accanto agli aspetti legati alla sicurezza ordinaria, però, il sindaco della città ha ricordato l’importanza «di alcune iniziative che abbiamo lanciato da qualche settimana, a partire dalla campagna di sensibilizzazione “Shopping locale, Valore reale”, capace di dare gambe a una serie di azioni utili al sostegno dell’economia locale. Inoltre, abbiamo realizzato una rassegna estiva di eventi – oltre cento – assieme ad una ventina di associazioni locali, tra cui i commercianti: dove c’è socialità c’è sicurezza». Non sono mancati i ringraziamenti a commercianti e associazioni, in particolare «È Castelfranco Emilia APS», «per la loro coesione e l’atteggiamento propositivo dimostrato: un messaggio forte di comunità, che testimonia una consapevolezza nuova e condivisa. In un contesto in cui le trasformazioni sono nette e sempre più rapide, è fondamentale che tutte le attività facciano rete, perché solo unendo le forze si può costruire una direzione solida e duratura. Il Comune c’è per fare la sua parte, e non a caso auspico ci si possa ritrovare a fine luglio per proseguire questo confronto: nei limiti di ciò che è possibile fare, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia e io per primo è disposta a trovare soluzioni», ha concluso Gargano.