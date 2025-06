Fondazione Cresci@mo: sottoscritto il contratto integrativo 2024-2027

E’ stata sottoscritto ieri, dopo mesi di trattativa e al termine di un lungo incontro, l’accordo per il rinnovo del contratto integrativo della Fondazione Cresci@mo, l’ente che gestisce il 50% dei nidi e delle scuole d’infanzia facenti parte dell’offerta formativa del Comune di Modena. Il nuovo accordo integrativo copre il triennio settembre 2024-agosto 2027 e si applica a tutto il personale della Fondazione: insegnanti, educatrici, amministrativi e coordinatrici pedagogiche.

Il risultato maggiormente significativo scaturito dalla trattativa tra sindacati e Fondazione, consiste in un aumento delle retribuzioni di circa il 10%, pari a 160 euro medi mensili in più in busta paga, oltre all’incremento del salario accessorio (produttività) per il 96% della platea interessata, e del 7% (di aumento) per la restante parte.

Altrettanto rilevanti sono gli avanzamenti ottenuti sul piano normativo, con l’introduzione di nuove tipologie di permessi retribuiti e tutele:

30 giorni per la malattia dei figli fino a 3 anni;

5 giorni per visite specialistiche di parenti fino al primo grado;

8 giorni per la partecipazione a concorsi, esami e attività di formazione;

La rimozione dei periodi trascorsi in grave patologia (con ricorso a terapie salvavita) dal calcolo del computo della malattia (possibile motivo di licenziamento);

l’introduzione dello smart working per tutto il personale interessato;

l’estensione dei diritti anche ai componenti delle unioni civili.

“Sottolineiamo l’importanza di queste innovazioni per una maggiore conciliazione vita-lavoro, elemento fondamentale in un contesto lavorativo composto al 99% da donne.

La trattativa tra i sindacati e la Fondazione Cresci@mo ha messo al centro il protagonismo e la partecipazione costante delle delegate sindacali (Rsa), delle lavoratrici e dei lavoratori – spiegano Flc Cgil – Snals Conf.sal e Uil Scuola Modena – Questa sinergia e determinazione, le rivendicazioni puntuali delle Rsa e dei sindacati, unite ad un ascolto attento e disponibile da parte dell’Amministrazione e della presidenza della Fondazione hanno permesso di conseguire un grande risultato, a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori con soddisfazione per tutti gli attori in campo.

In un momento così difficile per il rinnovo dei contratti, per il recupero del potere d’acquisto dei salari, per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, questo positivo risultato, che migliora le condizioni di tutte e tutti, ci rende particolarmente soddisfatti”, concludono i sindacati.