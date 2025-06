Fiorano, Andam a Vegg: puntata 57

Sarà il noto cantante Dino sarà uno dei protagonisti della 57° puntata di “Andam a vegg” in programma lunedì 23 giugno 2025, alle ore 21, in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese.

A grande richiesta del pubblico parteciperà anche Rocco Borsalino, dopo il successo ottenuto in una sua precedente esibizione nello spettacolo. Non mancherà il musicista Mino Tolve e l’intero staff di “Andam a vegg” con Giuliana Cuoghi, Vincenzo Ingrami, Donato Gualmini e Riccardo Severi, per Radio Stalla, con la regia di Luigi Giuliani. Premio riconoscenza a Leonardo Gazzotti e GS Spezzano-Castelvetro.

Lo spettacolo dei ricordi e del divertimento che racconta momenti di vita legati alle nostre radici è organizzato in collaborazione e con il contributo dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni Leongatto, Viceversa e il supporto artistico della G.P. Eventi.

L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito. In caso di maltempo l’evento si terrà al teatro Astoria.