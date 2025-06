“Le ripetute effrazioni alla sede dei servizi sociali in via Marco Polo sono un fatto grave, perché interessano un presidio pubblico che quotidianamente opera per sostenere e tutelare le persone più in difficoltà. Come amministrazione comunale siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e ci siamo immediatamente attivati per rafforzare ulteriormente i sistemi di protezione dell’immobile.

Siamo in contatto con le forze dell’ordine per seguire l’evolversi delle indagini che contiamo arriveranno a buon esito in tempi brevi.

Quanto accaduto ci conferma come sia prioritario quanto fatto negli scorsi mesi in forma condivisa con gli operatori sociali sulla sicurezza sul luogo di lavoro, percorso che ha portato ad un impegno formale assunto dalla Giunta, su cui stiamo lavorando per renderlo concreto ed esigibile”.