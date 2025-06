Arriva a Reggio Emilia il “Poker Romagnolo”, con Giacobazzi, Cevoli, Vasumi e Pizzocchi

Giovedì 26 giugno, nel cuore del centro storico di Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 Luglio ospiterà per la prima volta “Poker Romagnolo”, uno spettacolo tutto da ridere che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Per la prima volta insieme sullo stesso palco, i quattro volti più rappresentativi della comicità emiliano-romagnola – Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Andrea Vasumi e l’inconfondibile “zio Duilio” Giuseppe Pizzocchi – daranno vita a uno show travolgente, tra sketch, improvvisazioni e irresistibili interazioni con il pubblico.

“L’appuntamento con questo spettacolo rappresenta per noi una novità – commenta l’assessora al centro storico Stefania Bondavalli – Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di ospitare Poker Romagnolo, per rendere ancora più ricca e variegata l’offerta culturale e di intrattenimento dell’estate in centro storico”.

UNO SPETTACOLO TUTTO DA VIVERE – Due autentici ambasciatori della risata romagnola come Giacobazzi e Cevoli porteranno in scena uno spettacolo ad alto tasso di comicità, riservato – avvisano con ironia – solo a chi ha addominali ben allenati. Accanto a loro, la verve inconfondibile di Pizzocchi e la brillante conduzione di Vasumi renderanno la serata un’esperienza unica, fatta di battute, ritmo serrato e momenti di improvvisazione vera.

UNA PRIMA ASSOLUTA PER REGGIO EMILIA – “Poker Romagnolo” è una scommessa nuova per la città, un evento speciale in una delle piazze più centrali e suggestive, pronto a conquistare anche il pubblico più esigente. Con 1.500 posti a sedere suddivisi in vari settori, un grande palco e mega schermi per garantire una visione perfetta da ogni angolazione, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza comoda e indimenticabile.

UN PROGETTO CONDIVISO CON LA CITTÀ – Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra Charlotte Spettacoli e il Comune di Reggio Emilia, con il supporto organizzativo del Marabù sul territorio reggiano. Sponsor ufficiali dell’evento saranno Conad Superstore Le Colline, Le Querce e Le Vele.

Una serata imperdibile per tutti gli amanti della comicità dal vivo, da vivere insieme, sotto le stelle, nel cuore della città.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.