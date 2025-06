La scorsa settimana si è svolto, nella suggestiva cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, il workshop del progetto europeo LIFE SUPERHERO – Sustainability and Performances for HEROTILE-based Energy EfficientRoofs, dedicato alla presentazione delle potenzialità delle coperture ventilate e permeabili HEROTILE come risposta concreta all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in ambito urbano.

Il progetto LIFE SUPERHERO, avviato nel 2020 e in conclusione nel 2026, ha beneficiato di un cofinanziamento europeo di circa 1,6 milioni di euro su un budget complessivo superiore a 3,0 milioni. Coordinato a livello tecnico e scientifico dal Centro Ceramico, il progetto coinvolge un consorzio internazionale formato da enti di ricerca, associazioni di categoria, imprese ed istituzioni pubbliche, impegnati nello sviluppo e nella sperimentazione di soluzioni innovative per la sostenibilità dell’involucro edilizio. Tra i benefici attesi, si segnalano la riduzione della temperatura interna ed esterna delle coperture nei mesi estivi e una diminuzione significativa dell’effetto isola di calore urbana. Inoltre, le tecnologie testate sono facilmente replicabili in altri contesti urbani europei, con potenziali ricadute positive sul comfort abitativo e sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni legate ai sistemi di climatizzazione. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, tecnici, ricercatori e imprese sul ruolo strategico dell’innovazione tecnologica nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Al centro del workshop: i vantaggi delle tegole ventilate HEROTILE, le buone pratiche di implementazione, e gli strumenti digitali sviluppati nell’ambito del progetto, tra cui la piattaforma di monitoraggio HU-BES e i software per l’analisi del ciclo di vita (LCA e LCC).

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Comune di Reggio Emilia e della Prof.ssa Elisa Franzoni, Direttore scientifico del Centro Ceramico che ha sottolineato: “Il progetto rappresenta un esempio eccellente di come un’idea di innovazione esca dai laboratori di ricerca per generare un beneficio reale e diffuso per la società. Il partenariato del progetto è infatti costituito da università e centri di ricerca, aziende, enti pubblici e associazioni di imprese. Lo stesso Centro Ceramico, che coordina il progetto, è un Consorzio universitario e porta la propria esperienza di collaborazione tra università, imprese e territorio”.

Tra le voci istituzionali, Lanfranco De Franco, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Reggio Emilia, ha dichiarato: “Questo progetto è particolarmente importante perché ci ha permesso di sperimentare questa tecnologia innovativa in alcuni nostri condomini a beneficio degli inquilini. L’uso di materiali innovativi per combattere le isole di calore è decisivo per adattare le città ai cambiamenti climatici. Ringraziamo la rete di progetto per il lavoro congiunto, auspicando una diffusione sempre più ampia di queste soluzioni”.

Anche Marco Corradi, presidente di ACER Reggio Emilia e neopresidente di Housing Europe, ha sottolineato il valore strategico della collaborazione tra ricerca e industria: “ACER Reggio Emilia è impegnata da anni in attività di innovazione con partner scientifici e industriali. L’esperienza di LIFE SUPERHERO è un esempio virtuoso che dimostra come nuove tecnologie, materiali e processi possano migliorare il benessere abitativo e ridurre i costi energetici. È fondamentale proseguire su questa strada anche per contribuire a una nuova regolamentazione europea nel settore”.

A seguire, si è tenuta la presentazione degli obiettivi e dei risultati del progetto a cura della coordinatrice del progetto l’Ing. Benedetta Ferrari (Centro Ceramico) insieme agli interventi di approfondimento illustrati da alcuni rappresentanti dei partner del progetto: Dott. Mario Cunial (Industrie Cotto Possagno), Ing. Ercole Finocchietti (ACER), Prof.ssa Elisa Di Giuseppe e Ing. Arianna Latini (UNIVPM). La registrazione dell’evento è disponibile sul sito web del progetto: LIFE SUPERHERO | Sostenibilità e prestazioni per tetti efficienti.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno preso parte a una visita guidata agli edifici dimostratori di via Maramotti, dove è stata sperimentata l’innovativa tecnologia HBR, testata proprio negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Reggio Emilia.

Il progetto LIFE SUPERHERO si conferma così un modello concreto e replicabile di innovazione edilizia sostenibile, in grado di contribuire alla transizione ecologica delle città europee, grazie al contributo tecnico e scientifico apportato da tutti i partner del progetto.