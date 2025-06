Torna, nel cuore di Reggio Emilia, Live in Chiostri

Ritorna i prossimi sabato 5 e domenica 6 luglio ai Chiostri di San Pietro nel cuore di Reggio Emilia, Live in Chiostri – il festival promosso da Arci Reggio Emilia e Consorzio Quarantacinque nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto – che unisce in uno dei luoghi più suggestivi della città la musica dal vivo, i dj set e l’ascolto partecipato, grazie ad alcuni tra i più bravi e tenaci protagonisti del panorama musicale nazionale legati alla scena Indie. I biglietti sono già in vendita su vivaticket.com e acquistabili anche alla biglietteria del Teatro Valli.

Il suono che ci consegna la due giorni di Live in Chiostri va decisamente in ogni direzione e proprio questa eterogeneità (o libertà) diventa la caratteristica forte del giovane festival che arriva quest’anno alla terza edizione. Si va dall’elettronica minimale degli Offlaga Disco Pax che ritornano nella loro Reggio a vent’anni dall’uscita di “Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)”, al folklore del Nord e dell’entroterra d’Africa che combaciano magicamente nella voce rock e nell’attitudine folk mostrata da Lamante, una delle artiste più interessanti nel nostro paese, al funk suonato forte dei Savana che incrocia i groove elettronici di Godblesscomputers, figli entrambi della stessa musica black. E poi, a chiudere questo cerchio ampio, troviamo il maturo songwriting, dal respiro internazionale, firmato da Any Other, progetto della giovane Adele Altro, artista dotata di un talento unico e cristallino.

In testa all’apertura di entrambe le serate, alle ore 18, ci saranno gli ascolti collettivi Timpani a cura del collettivo torinese Dew Rec, una sorta di ouverture che traghetterà il pubblico ai concerti delle 20,30. TIMPANI è un format di music-forum, esperienza di ascolto partecipativa che promuove una modalità di fruizione musicale basata sull’approfondimento e il confronto reciproco come strumenti di community-making culturale. L’ascolto collettivo, la semplicità e l’accessibilità del format, la possibilità lasciata a ciascuno di esprimersi liberamente, contribuiscono alla creazione di uno spazio il più possibile sicuro e confortevole di ascolto e condivisione. Funzionerà così: ogni partecipante potrà proporre un album musicale, presentandolo al gruppo, al termine del giro di presentazioni i partecipanti sceglieranno democraticamente uno degli album proposti e lo ascolteranno per intero. Al termine dell’ascolto – che va inteso come momento libero, non frontale, possibilmente immersivo – il gruppo si confronterà dialogando a partire dalle proprie impressioni.

Anteprima Live in Chiostri con Alek Hidell e Deut

Un’anteprima di Live in Chiostri arriverà sabato 28 giugno nell’ambito del festival Supercultura, il progetto culturale collaborativo nato con l’obiettivo di sviluppare proposte artistiche in chiave di innovazione sociale, sostenibilità, relazioni con le comunità e costruzione di reti, promuovendo percorsi culturali diffusi, partecipati e trasformativi. All’interno del festival Supercultura, ai Chiostri di San Pietro, l’anteprima di Live in Chiostri porterà in scena i live di Alek Hidell e Deut.

SABATO 5 LUGLIO: OFFLAGA DISCO PAX – LAMANTE – DiscoFusion – DJ Set

DOMENICA 6 LUGLIO: SAVANA FUNK feat. GODBLESSCOMPUTERS – ANY OTHER

Info in breve: LIVE IN CHIOSTRI – 05 e 06 luglio, Timpani, ascolti collettivi dalle ore 18, concerti dalle 20.30

Chiostri di San Pietro, via Emilia San Pietro, 44/c, Reggio Emilia.

Biglietti in prevendita su vivaticket.com e direttamente ai Chiostri prima dell’inizio delle serate. Il prezzo dei biglietti, al netto dei diritti di prevendita, è di 25 euro per la prima serata e 15 euro per la seconda serata.