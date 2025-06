Per i suoi 70 anni il Lions Bologna incorona Barbara Cola “54° Nettuno d’Oro”

Lunedì 16 giugno presso The Sidney Hotel di Bologna, in occasione della speciale Serata di Chiusura del 70mo anno di attività del Lions Club Bologna Ets, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna del “Premio Nettuno d’Oro”, giunto alla 54a edizione.

La Commissione del premio, che regolarmente dal 1971 ha assegnato il prestigioso riconoscimento a figure di spicco del panorama culturale ed artistico italiano come Enzo Biagi, Pupi Avati, Lucio Dalla, Carlo Lucarelli e Stefano Accorsi, ha decretato “artista bolognese dell’anno” la cantante e attrice Barbara Cola (https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_Cola), una delle interpreti più interessanti del panorama nazionale.

La grande duttilità stilistica le ha permesso, nel corso della sua splendida carriera, di affrontare con agio diversi generi musicali, dal pop al jazz, fino ad approdare al musical. Dopo essere stata ospite di grandi manifestazioni televisive e storici palcoscenici come Sanremo, Festivalbar, l’Arena di Verona e il Medison Square Garden di New York, accanto ad artisti come Bob Dylan, Mia Martini, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Celentano, Gianni Morandi, e numerosi altri, viene scelta dalla Walt Disney per interpretare la voce di Megara nel popolare cartoon “Hercules”. Fra le grandi produzioni musicali alle quali Barbara ha partecipato va sicuramente ricordata l’opera pop “Romeo e Giulietta – ama e cambia il mondo” prodotta da David Zard, che l’ha vista impegnata per ben quattro stagioni consecutive, dal 2013 al 2019, realizzando una tournée internazionale di oltre 400 date.

Durante l’incontro con l’artista bolognese, magistralmente condotto dal critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, si sono ripercorse le tappe più significative della sua carriera, a cominciare dal debutto al Festival di Sanremo nel 1995 con il brano “In amore” in coppia con Gianni Morandi, che conquistò il secondo podio, fino alla recente partecipazione di Barbara alla popolare trasmissione televisiva “Tale e quale show” condotta da Carlo Conti, dove ha vestito i panni di Aretha Franklin, Anastacia, Tina Turner e Mina, interpretando la canzone “Oggi sono io” di Alex Britti.

Quest’anno la consegna del premio è spettata a Giancarlo Vancini, presidente uscente del Lions Bologna e past governatore del Distretto Lions 108Tb (qui in foto). Per l’occasione erano presenti gli artisti Matteo Bortolotti e Cristiano Cremonini, rispettivamente Nettuno d’Oro 2024 e 2008.

Nel corso della serata hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel club i soci Gianni De Maio e Andrea Marinelli, presentati da Alberico Colasante ed Elisabetta Mola. Al termine si è svolto il consueto passaggio di consegna delle cariche al neopresidente Maurizio Cirulli.

Barbara Cola: “Occorre avere la forza di rialzarsi, in silenzio, più volte, perché non c’è rettilineo artistico e non ci sono porte già aperte. Occorre possedere tutte le chiavi possibili, con il loro tintinnio disordinato, mentre stai scegliendo quale è quella giusta e quale porta può aprire, e occorre credere a strade differenti, ma più vicine a te, all’urgenza espressiva che chiede di uscire. Nella lenta velocità con cui il mio percorso ha raggiunto alcuni importanti obiettivi in ambito teatrale, mi specchio e voglio specchiarmi, con lo stesso impavido cuore e dire GRAZIE; sì! Agli incontri professionali più profondi e a quelli vissuti nel corso di questi oltre trent’anni di carriera, perché la mia voce, il mio onesto impegno, la mia verità è riuscita ad arrivare prima di qualunque barriera o differenza. Grazie a Lions Bologna, per questo riconoscimento. Lo dico cantando, a gran voce”.

Pierfrancesco Pacoda: “È stato un vero piacere dialogare con Barbara Cola su temi che non riguardano solo la creatività ma anche la musica come mestiere, come opportunità di continua scoperta e come occasione, per i più giovani, di crescita soprattutto umana. Ringrazio gli amici del Lions Bologna per aver organizzato questa bella serata”.