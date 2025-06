‘Nilde: una donna della Repubblica’ del Teatro dell’Orsa in scena domenica a Reggio Emilia

«Continuo a guardare alla politica come alla più alta delle eredità. La vivo oggi con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo di quando ho incominciato. Credo nella politica come strumento indispensabile per cambiare la società e per diffondere nuove idee»: Monica Morini cita Nilde Iotti per introdurre Nilde: una donna della Repubblica, storico spettacolo del Teatro dell’Orsa che domenica 22 giugno alle ore 21 sarà in scena a Villaggio Foscato, in Piazza Lino Grossi a Reggio Emilia, nell’ambito del cartellone di appuntamenti a cielo aperto Estate popolare.

«Quello della memoria, in quattro quadri, è il motore palpitante dello spettacolo, intorno a cui, Monica interprete e Nilde personaggio si ritrovano come un’unica identità femminile» spiega il regista Bernardino Bonzani «Non si è trattato di rievocare chi non è più, una voce di altri tempi, ma restituire al presente, con il teatro, una capacità di sentire e di visione necessaria, che muova tutte le generazioni verso la trasformazione politica e poetica».

Nilde: una donna della Repubblica è una narrazione fluente e densa di emozioni, che si avvale della collaborazione artistica di Annamaria Gozzi e dell’accorato accompagnamento al pianoforte di Claudia Catellani, creata per raccontare la storia di una delle madri della Costituzione e l’intera vita di una donna: l’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, la relazione amorosa con Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera.

«Le parole che scrivo e metto in scena non sono un atto celebrativo, le orme di una vita da commemorare» aggiunge Monica Morini «Credo profondamente nell’agire trasformativo delle donne, perché è in loro la capacità di costruire relazioni, la propensione non a classificare e riordinare il mondo ma a riconoscerlo come luogo dei viventi. Se per molti anni il modello femminile che i media ci hanno proposto ha mostrato corpi silenziosi e sorridenti, strizzati come merci dentro scampoli di stoffa, occorre chiamare a gran voce le nostre alleate, la genealogia di un femminile disobbediente che attraversa le storie e la storia».

È stato anche pubblicato, per Corsiero Editore, il volume Nilde. Una donna della Repubblica, che contiene il testo dello spettacolo, con introduzione di Livia Turco.

Ingresso libero e gratuito.

Altre info sullo spettacolo del 22 giugno: https://www.estatepopolare.it/eventi/teatro-dellorsa-nilde-una-donna-della-repubblica/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

Info sul volume: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/nilde/.