Mario Calanca eletto nell’Assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco

“Un risultato che testimonia il coinvolgimento e la volontà di contribuire in prima persona alla vita dell’Ente” afferma Mario Calanca, agente di commercio neo-eletto nell’Assemblea dei delegati con la lista Agenti Cresciamo Uniti sostenuta da FIARC Confesercenti e Presidente Provinciale FIARC Confesercenti Modena. “Queste elezioni, oltre al risultato straordinario, evidenziano la volontà di partecipazione dal basso che la Fondazione ha incentivato con il questionario “L’Enasarco che vorresti”, che ha ricevuto migliaia di risposte. Questo strumento aiuterà gli eletti a comprendere le priorità strategiche su cui lavorare nei prossimi anni”.

“Grazie agli oltre 35.000 agenti e consulenti finanziari che hanno votato, si può affermare che è stata scritta una pagina importante per il futuro della Fondazione. La vittoria della lista unitaria Agenti Cresciamo Uniti non rappresenta solo un successo elettorale, ma è il segno concreto di un metodo e di una visione futura” continua Calanca.

Le liste unitarie Agenti Cresciamo Uniti e Cresciamo Uniti per le Case Mandanti non sono soltanto un’alleanza elettorale, ma una rappresentanza in grado di interpretare i reali bisogni delle imprese. Il rinnovo degli organi sociali, sostenuto da una lista unica che riunisce le sigle datoriali e sindacali più rappresentative, evidenzia il ruolo chiave dei corpi intermedi come motori di modernizzazione.

“Da un lato, la Fondazione Enasarco è l’unico ente in Italia che raggruppa tutti i corpi sociali, rappresentando un laboratorio avanzato di governance partecipata. Dall’altro, questo spazio politico ha prodotto risultati concreti e duraturi per il mondo degli agenti e rappresentanti di commercio, i quali non sono solo lavoratori autonomi, ma il cuore pulsante della distribuzione commerciale italiana, specialmente per le piccole e medie imprese, che costituiscono la struttura portante del nostro tessuto produttivo”.

Un esempio tangibile di questi risultati è la recente sottoscrizione, dopo oltre 16 anni, del Nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC), frutto di un confronto articolato e responsabile, capace di cogliere la profonda evoluzione del settore dell’intermediazione.

“È con grande emozione e senso di responsabilità, che desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle elezioni dell’Assemblea dei Delegati Enasarco e che hanno riposto la loro fiducia nella lista Agenti Cresciamo Uniti. La mia elezione nell’Assemblea dei Delegati con la lista Agenti Cresciamo Uniti è un onore e, soprattutto, una responsabilità che intendo portare avanti con determinazione e impegno. Il lavoro che ci aspetta è importante: ascoltare, rappresentare e trasformare le istanze del nostro settore in azioni concrete che possano garantire tutela, crescita e innovazione” conclude Calanca.