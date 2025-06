La Virtus neo campione d’Italia ricevuta oggi a Bologna

“Una straordinaria affermazione sportiva a coronamento di un anno vissuto con impegno, tenacia e determinazione. Complimenti ai neo campioni d’Italia che con questa vittoria tengono alta la prestigiosa tradizione cestistica bolognese ed emiliano-romagnola, continuando a regalare ai tantissimi tifosi di questo sport emozioni uniche. E che contribuiscono a far conoscere in tutta Europa la nostra Sport Valley, il cui nome campeggia sulla divisa delle V Nere. Un pensiero particolare ad Achille Polonara: a lui l’abbraccio sincero di tutta l’Emilia-Romagna, certi che anche in questa difficile prova dimostrerà di essere il grande campione che conosciamo anche nella vita”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo e sport, Roberta Frisoni, in occasione della conquista del 17esimo scudetto da parte di Virtus Bologna.

I neocampioni d’Italia guidati da Dusco Ivanovic sono stati ricevuti oggi a Bologna dal sindaco, Matteo Lepore, alla presenza dell’assessora Frisoni. Nel corso della cerimonia, in sala Farnese a Palazzo d’Accursio, Frisoni ha consegnato una targa, firmata dal presidente de Pascale, che riassume bene la corsa della Virtus verso la conquista dello scudetto: “La splendida vittoria di una squadra dal grande cuore. Complimenti da tutta l’Emilia-Romagna!”.

La partnership tra Regione Emilia-Romagna e Virtus Bologna

Da diversi anni la Regione Emilia-Romagna ha in corso una partnership con Virtus Bologna. Una collaborazione consolidata con una società di livello internazionale, che grazie al proprio valore in campo contribuisce a sostenere e diffondere in Italia e in Europa la reputazione della Sport Valley emiliano-romagnola.

Nell’ambito di questa collaborazione, nel 2023 la vicinanza della Virtus ai territori e alle comunità colpite dall’alluvione, grazie a una vendita speciale di magliette il cui ricavato è stato devoluto in iniziative di solidarietà.