Il 23 giugno due grandi artisti Mogol e Lavezzi aprono la stagione di spettacoli all’Arena di Castel San Pietro Terme

Saranno due autentiche leggende della musica italiana – Mogol e Mario Lavezzi – ad inaugurare lunedì 23 giugno la stagione estiva al Teatro Arena di Castel San Pietro Terme, che animerà l’estate con un ricco calendario di appuntamenti di musica, teatro e grandi protagonisti della scena artistica italiana.

Alle ore 21 andrà in scena una serata dedicata al teatro canzone in cui Mogol e Lavezzi, autori tra i più importanti e rappresentativi del panorama musicale italiano, legati da una profonda amicizia e da una grande sintonia artistica, presenteranno il loro album “Capolavori Nascosti”, uscito a marzo di quest’anno.

Un album che ha il pregio di presentare delle vere perle, tra le più belle canzoni firmate dai due artisti nel corso del loro lungo sodalizio, iniziato nel 1968 quando composero “Il primo giorno di Primavera”, grande successo dei Dik Dik, ed eseguite con molti dei più grandi artisti della nostra musica: Riccardo Cocciante, Raf, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Mango, Luca Carboni, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, tra i tanti.

Fra i brani contenuti nell’album che i due artisti eseguiranno sul palco, la maggior parte dei quali già incisi per gli album di Lavezzi, c’è anche l’inedito “Una storia infinita”.

Questa la tracklist, con la serie di collaborazioni, canzone per canzone: Bianche raffiche di vita (Mario Lavezzi, Mango, Laura Valente, Luca Carboni); Per fortuna che ci sei (Mario Lavezzi, Dave Pearlman); Giorni leggeri (Mario Lavezzi, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla); L’amico latino (Mario Lavezzi); Non è una bella idea (Mario Lavezzi); Per la gloria (Mario Lavezzi, Gianni Bella, Riccardo Cocciante, Mango, Raf); Zitta (Mario Lavezzi, Ramòn Stagnaro); Una vita normale (Mario Lavezzi, Giulia Fasolino); Anche settembre (Mario Lavezzi, Elena Roggero); Ci vorresti tu (Ornella Vanoni, Mario Lavezzi); La bandiera (Mario Lavezzi, Biagio Antonacci); Avanti così (Mario Lavezzi); Momento delicato (Mario Lavezzi, Fiorella Mannoia); Una storia infinita (Mario Lavezzi, Cristina di Pietro). I brani sono disponibili su CD e sulle principali piattaforme per l’ascolto in streaming.

MARIO LAVEZZI

Compositore, produttore, musicista, cantautore, arrangiatore, talent-scout, promotore: Mario Lavezzi è tutto questo, e la complessità artistica del suo talento ne fa un esponente rilevante della musica d’autore, un vero, raffinato “music maker”. La sua è una delle carriere più ricche nella musica leggera, di qualità in ogni campo. La prima composizione di Lavezzi fu proprio grazie all’incontro con Mogol (Il primo giorno di primavera) e diede il via a una storia artistica straordinaria, costellata di hit e da numerose collaborazioni con i più grandi artisti italiani, che lo ha portato a scrivere, cantare, produrre, arrangiare, suonare canzoni e dischi tra i più conosciuti della nostra musica, con una serie impressionante di successi per gli altri e per sé. Lavezzi ha promosso molte azioni a tutela del diritto d’autore all’interno di associazioni ed istituzioni (attualmente Segretario della Associazione Autori): da anni ricopre vari incarichi all’interno degli organi amministrativi della SIAE, di cui è stato Presidente del Consiglio di Sorveglianza fino a settembre 2022. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in ambito istituzionale ricordiamo l’Ambrogino d’Oro (onorificenza conferita dal Comune di Milano). Dal 2015 è promotore del concorso per giovani talenti Campusband-Musica&Matematica.

MOGOL

Tra i più rappresentativi autori, Mogol ha dato un contributo straordinario alla musica leggera italiana fin dai primi anni sessanta. Oltre alla lunga e fortunata collaborazione con Lucio Battisti, Mogol ha firmato canzoni praticamente per tutti i più importanti artisti italiani. Ha fondato l’etichetta Numero Uno, la Nazionale Italiana Cantanti e il Centro Europeo Toscolano (CET). Tra i tanti premi ricevuti, il Dante d’Oro dall’Università Bocconi di Milano, il Sigillo d’Ateneo Università Federico II di Napoli, il Sigillo d’Ateneo Università di Urbino, e il Premio Giacomo Leopardi. È stato Presidente della SIAE dal 2018 al 2022 e di cui ora è Presidente Onorario. Nella sua carriera ha venduto oltre 500 milioni di dischi in tutto il mondo

Sono ormai pochissimi i posti disponibili per questo spettacolo, ma si possono prenotare nel sito del Comune i biglietti per le serate successive, a partire dal concerto gratuito del Corpo bandistico Città di Castel San Pietro Terme previsto martedì 24 giugno . Sono già sold out “Paolo Cevoli Show”, in programma mercoledì 25 giugno e “Estate nella Bassa” con Vito in calendario giovedì 24 luglio . Ci sono posti disponibili per l’opera lirica “Così fan tutte”, eseguita dall’Orchestra Senzaspine che andrà in scena domenica 29 giugno .

Si consiglia di affrettarsi ad effettuare prenotazioni e acquisto dei biglietti nella pagina dedicata all’Arena nel sito del Comune: https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/luogo/l-arena-di-castello (per le serate gratuite è possibile ottenere al massimo quattro biglietti gratuiti per ogni spettacolo ad utente).

Per informazioni: Servizio Cultura e Turismo del Comune di Castel San Pietro Terme tel. 051 6954112-159 – e mail: cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it