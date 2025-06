Furto con spaccata in gelateria a Reggio Emilia: indagini dei Carabinieri

La scorsa notte intorno alle 2:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti per un sopralluogo a seguito di un furto consumato presso una gelateria situata in via Rosmini di Reggio Emilia. Secondo quanto finora ricostruito, ignoti malviventi, dopo aver infranto la vetrina del locale, si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, asportando la cassa automatica.

I danni alla struttura sono in corso di quantificazione, così come il valore esatto della refurtiva sottratta, attualmente oggetto di inventario da parte dei titolari. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per individuare gli autori del furto e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’evento.