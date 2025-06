Due donne arrestate dai carabinieri dopo aver rapinato un negoziante all’interno del mercato Albani a Bologna

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno arrestato due donne: una 29enne nata in provincia di Ferrara e una 20enne originaria del Marocco, entrambe disoccupate, senza fissa dimora e già note alle Forze dell’Ordine, accusate del reato di rapina aggravata in concorso. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta nel rione Bolognina durante un servizio unitamente ai militari dell’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione denominata “Strade Sicure”.

L’attenzione della pattuglia in transito nei pressi del mercato rionale Albani, è stata attirata da un uomo, identificato in un 60enne di Bologna, il quale ha raccontato di essere stato poco prima rapinato da due donne all’interno del suo negozio e che le stesse, descritte una con la carnagione scura, di bassa statura e con la maglia di colore rosso e l’altra di carnagione chiara, di media statura e con la maglietta di colore bianca, dopo avergli asportato il portafogli – contenente vari documenti, tessere e la somma in denaro contante pari a 100euro – si erano subito allontanate in direzione di via Dall’Arca. Nel dettaglio, il 60enne ha riferito ai Carabinieri che le due donne si erano poco prima presentate sul retro del suo negozio e gli avevano chiesto dell’acqua, richiesta da lui non presa in considerazione in quanto in quel momento impegnato con dei clienti, invitandole altresì a ripassare in un secondo momento. Nella circostanza, la ragazza con la maglia rossa, poi identificata nella 20enne straniera, dopo avergli sputato addosso, ha cercato ripetutamente di colpirlo con il manico di una scopa raccolta all’esterno del negozio. Nel frattempo, invece, l’altra donna, quella con la maglia di colore bianca, poi identificata nella 29enne italiana, ne ha subito approfittato della situazione spingendo più volte il 60enne con cui è nata una colluttazione terminata con l’asportazione del portafogli che l’uomo aveva nella tasca posteriori del pantalone.

Intercettate e bloccate poco dopo in via Zampieri, le due donne sono state perquisite: all’interno della borsa della ragazza 29enne, i Carabinieri hanno recuperato tutti i documenti di proprietà dell’uomo, senza ritrovare il portafogli e i soldi. Al termine delle procedure di rito e di fotosegnalamento, le due donne sono state arrestate e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, tradotte entrambe presso la Casa Circondariale “Rocco d’Amato” in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P..