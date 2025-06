Della Lana e della Seta, la festa della Via 2025 sul crinale tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli

Ha in serbo un programma fatto di cammini e incontri, musica e opere d’arte la settima edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno, l’evento di crinale fra Montepiano e Castiglione dei Pepoli che punta i riflettori sul Cammino ideato da Vito Paticchia e inaugurato nel 2018.

Come sempre, la festa è una grande occasione per passare un weekend al fresco, sul crinale appenninico, potendo godere di un ricchissimo programma di arte, escursioni, concerti, incontri con gli autori e grande gastronomia toscana ed emiliana sui due paesi centrali della Via: Montepiano e Castiglione dei Pepoli, di qua e di là dal confine regionale.

Quest’anno la festa si arricchisce dell’inaugurazione delle prime due opere del progetto “Fare comunità, arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta”, la collaborazione tra i due centri d’arte Pecci e MAMbo che produrrà varie opere lungo il sentiero. Le prime due si trovano proprio a Montepiano e a Castiglione dei Pepoli: la prima realizzata da Chiara Camoni al Valico Crocetta, la seconda al rifugio dell’abetaia da Attila Faravelli ed Enrico Malatesta.

L’avvio della festa sabato 28 giugno dalle 16, che avviene sempre con l’incontro nella piazza di Castiglione dei Pepoli tra i camminatori che arrivano da Prato e da Bologna e gli amministratori dei comuni della Via, quest’anno inizierà srotolando per le vie del centro la più grande bandiera della Pace del mondo (500 metri), restaurata dopo 22 anni dal Circolo ARCI I Risorti e alla sua seconda uscita dopo il 2 giugno a Prato. La bandiera camminerà sulle gambe dei partecipanti e introdurrà una chiacchierata con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna sui cammini.

Da segnalare, infine, l’evento che chiude la festa a Montepiano, “Per un nuovo umanesimo delle montagne”, incontro con Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, ma soprattutto “paesologo”, narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi, che si batte contro lo spopolamento e l’abbandono, e instancabile viaggiatore che gira l’Italia descrivendo i luoghi e scoprendo le tante anime del nostro paese. Un’occasione per raccontare e raccontarsi perché “la poesia è un bel luogo per stare assieme”.

IL PROGRAMMA

SABATO 28 GIUGNO

A Castiglione dei Pepoli , alle 10.45 passeggiata inaugurale con Vito Paticchia e concerto di Crinali al Lago di Santa Maria di Massimo Donno “La spada e l’incanto”, riscrittura in canzone del Cantico delle Creature di San Francesco D’Assisi. Partenza da Piazza Libertà. Partecipa l’associazione Girobussola che offrirà servizio di accompagnamento per persone con disabilità visiva.

Dalle 15 apertura del mercato della Festa. Dalle ore 15 alle 18 pomeriggio al museo. Apertura del Centro Cultura Paolo Guidotti con possibilità di visitare la mostra sul castiglionese Pino Nucci, partigiano e uomo di cultura, medico, pittore e artista.

Ore 16 inaugurazione della Festa con le autorità e la grande bandiera della Pace.

Dalle 17 alle 19 laboratori per bambini. Un magico spazio tra ballini di fieno, colori e luci al Parco della Rimembranza e Belvedere, attività, giochi, laboratori e truccabimbi.

Dalle 19 cena in piazza. Si mangia sotto le stelle con le cucine della Via. Alle 21 rassegna corale “Corincanto”. Esibizione del Coro Castiglionese e di cori ospiti.

Alle 21.45 musica e spettacolo con “Sound System a Energia Polmonare”. Per le vie del centro spettacolo travolgente e itinerante tra sonorità e spettacolo della Mefisto Brass Street Band, che porterà nelle vie di Castiglione le sonorità tipiche della musica elettronica, ma riadattata ai loro strumenti a fiato e percussioni.



A Montepiano alle 11 si comincia con la visita all’allevamento Lagotto del Carpino Nero per conoscere la storia affascinante di questa razza. Esperienza adatta alle famiglie​. Ingresso libero, ritrovo in via Morandaccio, 155/D, 59024 Vernio.

​Alle 14 “Foreste leggendarie”, trekking da Montepiano con sosta al passo della Crocetta per l’inaugurazione de “La Casa del serpente Regolo” e ritorno verso Risubbiani-Montepiano alle 18. Con Alessia Cecconi della Fondazione CDSE e il CAI di Montepiano.

Alle 15.30 al Valico della Crocetta “La casa del serpente Regolo, ovvero la storia di un fiume, un sentiero, un filo, un serpente”, inaugurazione dell’opera di Chiara Camoni (raggiungibile sia col trekking da Montepiano alle 14 che in auto). L’opera, un grande serpente disteso a terra che si snoda tra la vegetazione, nasce da un progetto di rigenerazione ambientale ed è composta da pietre e materiali di recupero, combinati con elementi in terracotta realizzati appositamente dall’artista con un percorso laboratoriale che ha coinvolto istituzioni e famiglie del territorio.

Alle 17.30 passeggiata serale alla Festa Medievale di Luciana, una camminata facile e suggestiva, con rientro in notturna alle verso le 22 con le torce. Partenza dal Piazzale degli Alpini a Montepiano. Con la guida Giulia Padovani. Evento gratuito con prenotazione.

Alle 18.30, allo Chalet del Villeggiante di Montepiano, presentazione della Guida Escursionistica dell’Appennino pratese del CAI Prato con l’autore Andrea Cuminatto e Alessia Cecconi della Fondazione Cdse.

DOMENICA 29 GIUGNO

A Castiglione dei Pepoli , per tutto il giorno mercato della Festa, presentazioni dei produttori e delle attività del territorio, laboratori per bambini nell’area bimbi, al Parco della Rimembranza e al Belvedere.

Alle 9 passeggiata all’Abetaia. Da Piazza Libertà all’Abetaia con il sound artist Attila Faravelli alla scoperta dell’opera Ciglia, esercizi di ascolto per leggere il paesaggio, a cura di MAMbo – Museo d’arte moderna di Bologna nel progetto “Fare comunità: arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta”.

Alle 11 presentazione e proiezione del docufilm Gambatorta, cavallo selvaggio simbolo della forza di questi maestosi abitanti selvatici della Calvana. Con Agnese, dell’associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana, che si occupa dei cavalli selvaggi assieme a tanti volontari, veterinari, fotografi e guide.

Dalle 12 pranzo in piazza. Si mangia per le vie di Castiglione con le cucine della Via.

Alle 15 proiezione documentario “La Via della Lana e della Seta” realizzato dai ragazzi della scuola di Cinema Sentieri Selvaggi di Roma e dalle 15 alle 18 apertura del Centro Cultura Paolo Guidotti​.

Alle 17 “Storie da lupi”, spettacolo per bambini (teatro di oggetti) in via San Lorenzo, alle Docce, con Zanubrio Marionette

Dalle 19 cena in piazza.



A Montepiano alle 11 al Mulino della Badia “I racconti del mugnaio. Alla scoperta dell’antico mulino” a cura di Luisa Ciardi, Fondazione CDSE. Su prenotazione.

Dalle 12, allo Chalet del Villeggiante, Tortelli e tradizioni sulla Via della Lana e della Seta, a cura della Proloco di Montepiano.

Alle 15 passeggiata sonora e concerto immersi nella natura a La Burraia, con “In Continuità Quartet”. Direzione artistica di Francesco Pellegrino. Prenotazione obbligatoria – durante la passeggiata e il concerto è richiesto silenzio assoluto. Ritrovo e partenza al parcheggio davanti a Villa Sperling.

Alle 17.30 “D’arte e di soli” visita al Mulino dell’artista Bruno Saetti con Alessia Cecconi Fondazione CDSE.

Alle 18.30 al Mulino Saetti “Per un nuovo umanesimo delle montagne”, incontro con Franco Arminio, a cura di Comune di Vernio, Museo Pecci e Pecci Books.



Per informazioni sulla festa e per consultare il programma completo

www.viadellalanaedellaseta.com/festa – info@viadellalanaedellaseta.com, cell. 379 113 5432