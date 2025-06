Castelnovo M.: festa di fine anno e annuncio del nuovo nome della scuola d’infanzia: si chiamerà Il Germoglio

Si è svolta nel giardino della scuola dell’infanzia Peep – Pieve di Castelnovo la festa di fine anno, che è stata anche l’occasione per annunciare la nuova intitolazione della stessa scuola, recentemente ricostruita: il nome è stato scelto attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto direttamente bambine e bambini.

“La festa – spiegano le insegnanti – ha visto una rappresentazione teatrale scritta e diretta da Francesca Bianchi, in cui i bimbi raccontavano una storia che aveva l’obiettivo di identificare il profilo educativo che la nostra scuola ha assunto soprattutto negli ultimi anni e cioè di legame profondo col territorio di appartenenza. Di seguito abbiamo svelato alla comunità il nome scelto per dare identità alla scuola e il logo realizzato che la rappresentasse. Dopo un percorso progettuale iniziato ad ottobre e terminato a maggio, che ha posto l’accento sul concetto di identità partendo da quella personale per approdare all’identità della scuola, i bambini stimolati da azioni di semina, trapianto e messa a dimora per tutto l’anno scolastico, spontaneamente si sono identificati nei germogli che vedevano spuntare dal terreno.

“Io mi sento il germoglio della mia mamma – ci hanno scritto – e del mio papà” e quale luogo migliore se non una scuola dove custodire con cura questi germogli sinonimo di crescita e di vita? E’ così che è nato il nome della nostra scuola e all’amministrazione comunale presente all’evento, abbiamo chiesto di rendere ufficiale nelle sedi opportune tale nome. Dopo tanti anni di “anonimato” finalmente la nostra scuola si chiamerà Scuola dell’Infanzia Statale di Castelnovo ne’ Monti “Il Germoglio”. Ringraziamo le famiglie per la partecipazione, il sostegno e l’organizzazione del momento conviviale con buffet, ma soprattutto i bambini che con tanto impegno hanno scritto un nuovo racconto, il racconto della nostra scuola”.

All’evento hanno partecipato il Sindaco Emanuele Ferrari, il Vicesindaco Daniele Valentini, gli assessori Erica Spadaccini, Silvia Dallaporta e Giorgio Severi. Afferma l’Assessora alla sostenibilità Dallaporta: “E’ stato un momento davvero bellissimo, sia per quanto riguarda la rappresentazione che la presentazione del nuovo nome della scuola da parte dei bambini, che ovviamente accogliamo con grande entusiasmo e procederemo al più presto a renderlo ufficiale. Grazie anche da parte nostra alle famiglie, ma anche alle insegnanti e ai bambini e le bambine che hanno lavorato a lungo a questa giornata. È la dimostrazione di come un germoglio, quando ha intorno terra buona, cresca rigoglioso. Peraltro la scuola rappresenta uno straordinario esempio di piccola e armoniosa società multietnica, vedere una partecipazione così forte ai progetti portati avanti è molto incoraggiante: durante l’anno sono stati condotti anche progetti di grande importanza sul riciclo dei materiali poveri, la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente”.