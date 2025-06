Al via la programmazione straordinaria delle asfaltature nel Comune di Medicina

Il Comune di Medicina ha approvato il progetto di riqualificazione e realizzazione di strade e opere connesse alla viabilità veicolare e pedonale per l’anno 2025.

L’intervento prevede una spesa complessiva di circa 350 mila euro, con affidamento diretto dei lavori tramite adesione all’accordo quadro stipulato dalla società Area Blu S.p.A. per il triennio 2024-2027.

Una cifra importante che l’Amministrazione comunale ha deciso anche nel 2025 d’investire per il miglioramento della sicurezza stradale.

L’inizio dei lavori è previsto già nelle prossime settimane, non appena la ditta esecutrice sarà pronta ad allestire il cantiere. La priorità sarà data alla via San Vitale. Gli altri interventi proseguiranno nel corso dell’estate, compatibilmente con le condizioni meteo, e saranno gestiti a traffico aperto cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Le strade oggetto di intervento:

Via San Vitale Ovest: tratti alterni non contigui, compresi tra la rotatoria S.P.19 San Carlo e la rotatoria Pulicari

Via Passo Pecore: tratto tra lo svincolo con Via San Vitale Ovest e il ponte sullo scolo consortile

Via San Donino: tratto da Via San Vitale a Via Verlicchi

Via Olmo: tratto tra la Trasversale di Pianura e Via Filippini

Via Dalla Valle: tratto da Via Rosta a Via Istituto (dosso pedonale rialzato – rifacimento del marciapiede da Via Filippini al civico 54)

Via Verlicchi: rifacimento marciapiede da Via Bartolini all’ingresso del Parco dei Tigli

Via San Paolo: tratto da Via Saffi a Via Togliatti

Via Turati: tratto da Via Togliatti a Via Pastore

Nel 2025, oltre a questi lavori di pavimentazione stradale, si aggiungeranno circa 1 milione e 700 mila euro di ulteriori asfalti finanziati dal fondo per la ricostruzione post alluvione. A tal riguardo, è in corso la progettazione degli interventi ed è intenzione dell’Amministrazione far eseguire i lavori entro l’anno corrente.

Strade alluvionate interessate: via Biancafarina, via Cantagrillo, via Bandite, via Portonovo, via del Signore, via Nuova, via Fasanina, via Vigo e via del Piano.

Dichiarazione del Sindaco di Medicina, Matteo Montanari: «L’obiettivo è realizzare nel 2025 oltre due milioni di asfalti, per sistemare le strade danneggiate dall’alluvione e per aumentare la sicurezza lungo le strade comunali. Non risolveremo tutte le criticità, ma daremo certamente una risposta importante alle richieste dei cittadini, a partire dall’intervento sulla San Vitale che sta creando disagi e al quale daremo subito la priorità. La volontà dell’Amministrazione è certamente quella d’intensificare nel corso del mandato l’impegno sulle asfaltature e sulla sicurezza stradale».

L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione durante i lavori, consapevole dell’importanza di questi interventi per una viabilità più sicura e funzionale.