“Sassuolo, La Rinascita”: su DAZN la miniserie che racconta il ritorno in Serie A dei neroverdi

A partire dal 20 giugno, una produzione esclusiva celebra la storica promozione del Sassuolo: cinque episodi per scoprire il cuore di una stagione indimenticabile.

A poco più di due mesi dalla seconda, storica promozione in Serie A, il Sassuolo celebra il proprio ritorno nella massima serie con “Sassuolo, La Rinascita”, una miniserie documentaristica in cinque episodi, disponibile gratuitamente su DAZN da venerdì 20 giugno 2025.

La serie, ideata dall’area comunicazione del club e realizzata in collaborazione con YF Studio, ripercorre il trionfale cammino dei neroverdi nella Serie BKT 2024/25, offrendo uno sguardo autentico e coinvolgente dietro le quinte di una stagione cominciata tra scetticismo e incertezza, e terminata con una promozione conquistata con cinque giornate d’anticipo.

Con una durata di circa 20 minuti per episodio, il documentario si distingue per la ricchezza di contenuti inediti: riprese esclusive dagli spogliatoi, allenamenti, trasferte e ritiri, ma anche testimonianze dirette di calciatori, staff tecnico e dirigenti. Protagonisti della narrazione sono i volti e le voci di chi questa rinascita l’ha vissuta in prima persona: da Domenico Berardi, simbolo e leader dello spogliatoio, a Daniel Boloca, Armand Laurienté, Luca Moro, Samuele Mulattieri, fino al tecnico Fabio Grosso, artefice di una squadra capace di dominare la Serie B fin dalla 14ª giornata d’andata.

Non mancano le voci istituzionali del club, tra cui Veronica Squinzi (Vicepresidente del Sassuolo e AD Mapei), il Presidente Carlo Rossi, il DG Giovanni Carnevali e il DS Francesco Palmieri, che aggiungono una prospettiva gestionale e strategica a un racconto umano e sportivo di grande valore.

A dare voce alla narrazione è il giornalista Marco Nosotti, presenza familiare e appassionata, che accompagna lo spettatore nel viaggio di una squadra che ha saputo trasformare le difficoltà in carburante per la risalita.

“Questa miniserie rappresenta un’opportunità per mostrare al grande pubblico la vera anima del Sassuolo, anche nei momenti più difficili”, ha commentato Carnevali. “Una testimonianza autentica del nostro impegno costante che, giorno dopo giorno, grazie al contributo di tutti, si è concretizzato nella seconda promozione in Serie A della nostra storia. Un racconto che va oltre il campo e che mostra il lavoro, la passione e i valori che ci contraddistinguono”.

Sassuolo, La Rinascita non è solo una celebrazione di vittorie e numeri – come il primato di gol segnati in una singola stagione di Serie B – ma un racconto di identità, squadra e rinascita. Un’occasione per tifosi e appassionati di calcio di conoscere da vicino cosa significa, davvero, “tornare grandi”.