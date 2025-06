Sant’Ilario, droga nel giardino di un’abitazione privata: indagini dei carabinieri

L’altra mattina, un cittadino residente a Sant’Ilario d’Enza, ha rinvenuto all’interno della siepe del proprio giardino una busta in cellophane contenente 14 involucri termosaldati. L’uomo, insospettito dal ritrovamento, ha allertato i Carabinieri della locale Stazione, consegnando il materiale ai militari. A seguito degli accertamenti, è stato riscontrato che gli involucri contenevano circa 8 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

I militari dell’Arma hanno effettuato un immediato sopralluogo presso l’abitazione per verificare l’eventuale ulteriore presenza di stupefacenti con esito negativo. Sono in corso attività investigative finalizzate all’individuazione del responsabile, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente sequestrato sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La vicenda conferma l’ulteriore creatività e l’astuzia degli spacciatori, che continuano a utilizzare i luoghi più impensabili per occultare la droga, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine: aiuole pubbliche, parchi, contatori del gas, cassette attrezzi in strutture abbandonate, pneumatici di veicoli in sosta e, come in questo caso, perfino i giardini di abitazioni private.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’appello alla collaborazione dei cittadini, che si dimostra ancora una volta fondamentale per la sicurezza collettiva e il contrasto al traffico di stupefacenti. Ogni segnalazione può contribuire a spezzare la catena dello spaccio e a tutelare il territorio.