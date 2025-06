Sabato 28 giugno a Casalgrande la seconda edizione del Summer Festival

Una notte per celebrare la carriera di uno dei più importanti cantautori italiani, ballare, stare insieme e apprezzare una serata puramente… casalgrandese!

E’ la seconda edizione del Summer Festival, organizzato da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale, che si terrà sabato 28 giugno in Piazza della Costituzione, proprio nel cuore del paese.

Come detto, a impreziosire una serata che ha tutte le premesse per essere indimenticabile, è la presenza di Enrico Ruggeri che farà tappa a Casalgrande con il suo ‘La Caverna di Platone’ Tour 2025. Sarà un momento musicalmente ‘alto’, dove il pubblico avrà la possibilità di apprezzare il percorso musicale di uno dei più noti, riconosciuti e profondi cantautori italiani.

Ma il Summer Festival sarà anche l’occasione per poter assistere alle performance di giovani talenti locali come i Groovy Tunes che alle 21.00 saliranno sul palco per aprire la serata, con le loro sonorità uniche e contagiose. Si proseguirà poi con djset (dalle 23 a notte inoltrata).

Il Summer Festival 2025, però, non vuole essere solo musica e canzoni. E’ anche e soprattutto aggregazione e socialità. Si potrà gustare del buon cibo con la presenza di food trucks e aree ristoro variegate e sarà un’opportunità anche per i commercianti del centro nel dare il loro importante contributo all’ottima riuscita dell’iniziativa.

La grande novità di quest’anno è anche la presenza di un’area dedicata alle persone con disabilità per permettere loro una visione ottimale degli spettacoli. Sarà predisposta un’entrata accessibile e servizi igienici adeguati alle loro necessità, con l’opportunità di richiedere assistenza personalizzata in caso di necessità e aiuto.

Per poter predisporre al meglio il servizio in oggetto, è importante contattare in anticipo direttamente Pro Loco Casalgrande al numero 388.6311420 oppure scrivendo alla mail segreteria@prolococasalgrande.it lasciando i dati propri e dell’eventuale accompagnatore e la certificazione.

“Per l’Amministrazione comunale di Casalgrande, il Summer Festival è uno degli appuntamenti clou di un programma estivo intenso, importante e qualitativo – sottolinea l’Assessore al Commercio e Territorio Cristina Spano -. Ringrazio Pro Loco per aver allestito una serata che saprà sicuramente attrarre un gran numero di persone, grazie alla presenza di un artista di grande fama come Enrico Ruggeri, ma anche di band musicali di sicuro talento”.

“Casalgrande insomma non si ferma! – aggiunge l’Assessore Spano -. Anzi, continua a muoversi al ritmo di questo inizio estate davvero coinvolgente. Ovviamente, un pensiero e un ringraziamento va anche a tutte le attività commerciali che daranno il loro fondamentale contributo per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Una sinergia che l’Amministrazione ritiene elemento determinante per dare ulteriore impulso alle eccellenze del territorio”.

“A nome di tutta la Pro Loco di Casalgrande non possiamo che esprimere soddisfazione e apprezzamento per questa seconda edizione del Summer Festival – dichiara il Presidente, Massimo Villano -. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale che ci ha sostenuti nell’allestimento di una serata dove l’obiettivo principale sarà quello di far divertire le famiglie e le persone che sceglieranno Casalgrande per trascorrere una serata di condivisione e socialità, e che punterà a valorizzare gruppi locali, oltre a riaffermare l’importanza di un cantautore come Enrico Ruggeri”.

“Vi sarà l’opportunità di poter gustare ottimo cibo con l’area truck dedicata – prosegue il Presidente Villano -. Senza dimenticare, poi, le attività commerciali del centro di Casalgrande che resteranno aperte per l’occasione, contribuendo a diversificare ulteriormente l’offerta culinaria del Summer Festival 2025. Altro aspetto a cui tengo particolarmente è la presenza di un’area disabili, per consentire anche a loro di vivere una serata indimenticabile. Basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero dell’Associazione, o una semplice mail, dove inviare la certificazione, il proprio nome e cognome e il nome dell’accompagnatore. Un grazie di cuore, infine, a tutte le persone, ai volontari e collaboratori di Pro Loco, che hanno reso possibile questa serata”.

L’appuntamento è quindi per sabato 28 giugno a partire dalle 21.

L’ingresso è gratuito