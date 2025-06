L’Inter pareggia 1-1 col Monterrey all’esordio nel Mondiale per club

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inizia con un pareggio il Mondiale per club della nuova Inter di Cristian Chivu. Al Rose Bowl Stadium di Los Angeles i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 contro il Monterrey in un match deciso dai due capitani: alla rete dell’eterno Sergio Ramos, risponde infatti Lautaro Martinez. Anche l’argentino, però, nonostante il gol, è apparso lontano dalla migliore condizione. L’Inter riparte dal 3-5-2 costruito dall’ex Inzaghi, ma anche dalle fragilità del finale di stagione. La prima chance è però dei nerazzurri al 23′: Barella sterza in area e serve un pallone invitante a Darmian che alza troppo la traiettoria di tiro. Due minuti dopo c’è il vantaggio dei messicani. A 39 anni Sergio Ramos svetta in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di testa supera un Sommer tutt’altro che preciso. La reazione nerazzurra è puntuale, ma al 28′ Sebastiano Esposito non ha la freddezza sotto porta necessaria per bucare la guardia di Andrada. L’1-1 è rinviato al 43′: il tap in vincente è di Lautaro, l’assist è di Carlos Augusto, ma gran parte dei meriti sono di Asllani che sorprende la retroguardia messicana con uno schema su calcio di punizione. Nel secondo tempo c’è spazio per gli ingressi dei nuovi acquisti nerazzurri, Luis Henrique e Sucic, in campo rispettivamente al 58′ e al 68′. La prima occasione della ripresa è dell’Inter: al 55′ Bastoni salta un uomo sulla sinistra e serve un cross al bacio per Barella, che calcia male al volo. La risposta del Monterrey è affidata a Canales con un sinistro dalla distanza che si stampa sul palo. C’è spazio anche per un gol annullato per fuorigioco a Lautaro, che al 78′ in area si divora il 2-1. L’ultima occasione è per il Monterrey: al 93′ Deossa penetra in area e in caduta calcia sull’esterno della rete. E’ l’ultimo brivido per l’Inter che tornerà in campo sabato 21 giugno per sfidare l’Urawa Red Diamonds, sconfitta all’esordio dal River Plate, capolista con tre punti del girone E.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).