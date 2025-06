Inaugurazione del nuovo Centro civico e della piazza-giardino a Palata Pepoli di Crevalcore

Sabato 21 giugno alle ore 16,00, in via Provanone n. 4964, presso la frazione di Palata Pepoli, si terrà l’inaugurazione del nuovo Centro civico e della nuova piazza-giardino, alla presenza del sindaco Marco Martelli, di Sara Accorsi, Consigliera delegata Welfare della Città metropolitana di Bologna, dell’architetta Arianna Gentile, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Crevalcore, di Irene Priolo, Assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna e con la conclusione dei lavori riservata a Stefano Bonaccini, Europarlamentare italiano, già Presidente della Regione Emilia-Romagna.

La costruzione degli edifici scolastici della frazione di Palata Pepoli risaliva, per l’ex scuola primaria “Pizzoli”, alla fine del XIX secolo mentre, per l’ex scuola dell’infanzia “Paltrinieri”, agli inizi del XX, per volontà e lascito del benefattore Cav. Colombo Paltrinieri.

Gli edifici hanno mantenuto la destinazione scolastica fino al Sisma Emilia 2012, evento che ne ha tragicamente determinato l’inagibilità. Le scuole hanno poi trovato una nuova collocazione, nel 2017, nelle strutture appositamente realizzate poco lontano.

Il progetto “Palata Rigenerata – Nuovi spazi per la collettività Riqualificazione dell’ex scuola Paltrinieri in centro civico e nuova piazza-giardino per la frazione di Palata Pepoli” ha trasformato le aree in una nuova centralità cittadina grazie ad un giardino liberamente accessibile ed un Centro civico realizzato nell’edificio della ex scuola dell’infanzia.

Nella giornata di inaugurazione, al termine degli interventi istituzionali, si potranno visitare la piazza-giardino e l’edificio grazie alla guida direttamente effettuata dai progettisti e trascorrere il pomeriggio tra musica, cibo e laboratori per bambini, compreso un carretto per i gelati.

“Oggi queste aree rappresentano un esempio di rigenerazione urbana – dichiara il sindaco Marco Martelli – e sono restituite alla collettività grazie, in parte, ai fondi del Bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia Romagna e, in parte, alla assicurazione sisma, per un totale complessivo di spesa di 1 milione e ottocentomila euro.”

L’azione dei progettisti è stata affiancata anche da un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini e associazioni per definirne le regole d’uso.

“Con tale intervento – conclude Martelli – si è inteso creare le condizioni per nuovi servizi per i cittadini. Infatti, all’interno, verrà collocato un ambulatorio medico, una sala lettura e altri spazi dedicati alla socialità. L’intento è anche quello di contrastare lo spopolamento delle periferie, rivitalizzando l’attività associativa della frazione, che è sempre stata molto vivace, e offrire spazi comuni per attivare nuovi processi di integrazione intergenerazionali e tra persone aventi diverse provenienze”.