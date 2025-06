Gli studenti della Johns Hopkins University accolti in Municipio a Modena

Dal sito Unesco di Piazza Grande, Duomo e Ghirlandina, alle Sale storiche del Palazzo comunale, per poi passare al Parco delle Terramare di Montale, al Museo civico e alla Galleria Estense a Palazzo dei Musei, con un pranzo anche al Mercato Albinelli. Sono solo alcune delle tappe degli studenti della Johns Hopkins University, a Modena dal 16 al 27 giugno, a conclusione del master in Cultural heritage management.

Gli studenti sono stati accolti questa mattina in Municipio dall’assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli, dopo una passeggiata in piazza Grande e la visita alle sale storiche del Palazzo comunale e dell’Acetaia. “Si rinnova l’amicizia e la collaborazione con la Hopkins University, un’eccellenza nell’ambito della formazione in Management culturale – sottolinea Venturelli – a ulteriore testimonianza di come Modena occupi un posto di primo piano per la ricchezza e la varietà del suo patrimonio, grazie alla capacità di valorizzare sempre più le risorse e le tradizioni locali, in chiave innovativa e con un’apertura internazionale”.

Provenienti da Usa e Australia, i 12 studenti stanno seguendo corsi di studi della Krieger School of Arts and Sciences prevalentemente online su “Cultural Heritage Management” e su “Museum Studies” e per la prima volta si incontrano per il “Cultural Heritage Management Onsite Seminar” organizzato in città in collaborazione con Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali.

Dopo l’edizione del 2023, infatti, Modena è stata nuovamente selezionata come sede del seminario conclusivo del master, che consiste in un corso intensivo di due settimane di studio sul campo con un programma che vede alternarsi visite al patrimonio culturale di Modena a momenti di incontro con esperti nello studio e nella gestione di siti culturali, patrimonio, turismo, conservazione e valorizzazione dei beni storici e artistici. Tra gli obiettivi, la creazione di Story Maps, strumenti digitali che consentono di creare storie interattive combinando mappe, testo, immagini, video e altri media, scegliendo temi specifici e individuano target di riferimento e obiettivi formativi.