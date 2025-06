Digitale Facile: a Formigine corsi e incontri di facilitazione digitale per i cittadini

Prosegue a Formigine il progetto “Digitale Facile”, il percorso di facilitazione digitale promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con fondi PNRR, pensato per aiutare i cittadini a sviluppare competenze di base e usare in sicurezza i servizi online.

Il prossimo appuntamento in presenza è lunedì 23 giugno, dalle 12 alle 14, al CEAS (Parco di Villa Gandini, via S. Antonio 4/A), con “Capire il computer e ordinare e posizionare i file”, guida pratica per imparare a gestire le funzioni ricorrenti dei sistemi operativi. Il corso si terrà nuovamente lunedì 30 giugno.

Sono inoltre attivi corsi online, tutti dalle 17.30 alle 18.30. Il primo modulo, “Difendi il tuo conto corrente: riconoscere e prevenire le truffe bancarie”, aiuta a riconoscere i tentativi di frode. Si terrà mercoledì 26 giugno, venerdì 4 luglio e giovedì 17 luglio.

Il secondo modulo è dedicato alla Carta d’Identità Elettronica, con istruzioni su attivazione, uso dell’app CieID e principali funzionalità. Gli incontri si terranno giovedì 3, venerdì 11 e mercoledì 23 luglio.

Il terzo modulo, “In video con semplicità: imparare a usare Google Meet”, è rivolto a chi desidera usare con maggiore autonomia le videochiamate per comunicare o partecipare a incontri a distanza. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 27 giugno, giovedì 10 luglio e venerdì 18 luglio.

Per iscriversi ai corsi contattare il numero 375 9010405, scrivere a digitalefaciledistrettoceramico@labaperti.it o chiamare il numero verde 800 141147.

Presso lo Sportello del Cittadino resta attiva la postazione Digitale Facile, dove è possibile ricevere assistenza gratuita su SPID, Fascicolo Sanitario Elettronico, computer, smartphone e posta elettronica. I facilitatori digitali sono disponibili il lunedì dalle 8.15 alle 14.15, il giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15.

È inoltre attivo il servizio di facilitazione digitale remota, rivolto a chi non può recarsi fisicamente allo sportello. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30. Prenotazioni: 800 141147.

“In un’epoca sempre più orientata al digitale – dichiara l’assessore alla Digitalizzazione Giulia Malvolti – le amministrazioni pubbliche hanno una duplice responsabilità: da un lato offrire servizi efficienti e accessibili, dall’altro accompagnare i cittadini in questo percorso di transizione. Con il progetto Digitale Facile vogliamo favorire una partecipazione consapevole alla vita digitale, promuovendo autonomia e fiducia nell’utilizzo delle tecnologie”.