A Parma il primo rapporto sulla coesione sociale

E’ una fotografia a tutto campo sull’economia e sulla società parmense quella che la Camera di Commercio dell’Emilia si appresta a scattare.

Per la prima volta, infatti, sarà realizzato anche nella nostra provincia il “Rapporto sulla coesione sociale”, già curato da alcuni anni in provincia di Reggio Emilia e dedicato a tutti i temi (dall’impresa al lavoro, alla salute, alla scuola agli aspetti demografici, ai giovani) che vengono considerati fondamentali per valutare movimenti, tendenze e prospettive della società locale.

“Nella ricerca – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia, Stefano Landi – confluiranno tanti dati di carattere economico e sociale e, soprattutto, saranno sviluppate analisi, approfondimenti e confronti con testimoni privilegiati che ci consentiranno di collocare e valutare ogni cifra in un contesto molto più ampio”.

“In tutti gli ambiti oggetto di indagine – spiega il Vicepresidente dell’Ente camerale, l’imprenditore parmense Vittorio Dall’Aglio – andremo a verificare sia i punti di forza, sia le criticità; nell’ambito del lavoro, ad esempio, guarderemo non solo agli occupati e ai disoccupati, ma anche a tutti quegli inattivi che rischiano di scomparire alla vista, così come andremo ad approfondire gli elementi di disagio che, soprattutto dopo la stagione del Covid, si sono diffusi tra i giovani”.

“Proprio per queste ragioni – prosegue Dall’Aglio – crediamo che gli esiti della ricerca potranno rappresentare elementi utili per le politiche delle pubbliche amministrazioni, ma anche per il mondo della scuola, le istituzioni sanitarie e i soggetti che in modi diversi concorrono allo sviluppo locale”.

La ricerca avrà carattere annuale, “e anche questo – osserva Dall’Aglio – è un aspetto importante al fine di poter monitorare tendenze, fenomeni ed esiti delle azioni via via intraprese, per contrastare fragilità e valorizzare risorse locali”.

Il Rapporto sarà curato dalla Camera di Commercio in collaborazione con IFOA (punto di riferimento del sistema camerale per la formazione) e, in specifico, dal dottor Gino Mazzoli, psicosociologo dell’Università Cattolica, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Fondazione Pietro Manodori di Reggio Emilia.

“Tra qualche mese – conclude Dall’Aglio – potremo analizzare i risultati di un progetto, che si affianca al lavoro primario che sviluppiamo a sostegno delle imprese, riaffermando un impegno della Camera di Commercio dell’Emilia, che riguarda lo sviluppo complessivo del territorio e delle comunità locali”.