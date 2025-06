A Casalgrande ha riaperto il Centro Giovani

Torna a vivere il Centro Giovani Nest, in un ambiente totalmente nuovo, riqualificato in tutti i dettagli, accogliente e che ambisce a rivestire nuovamente il ruolo di vero e proprio punto di riferimento per i giovani di Casalgrande.

Dopo il trasferimento dagli spazi angusti del Parco Amarcord al cuore di Casalgrande nel 2023, la riapertura ufficiale dello spazio di via Mazzini a Casalgrande si è tenuta ieri pomeriggio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Daviddi, del Vicesindaco Valeria Amarossi, dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Cristina Spano, degli altri Assessori, assieme al Presidente del Consiglio Comunale Luciano Ferrari e altri consiglieri oltre a numerosi ragazzi di Casalgrande.

Con la completa riqualificazione del Centro, l’Amministrazione comunale di Casalgrande riafferma una volta di più il suo impegno massimale nel donare alla comunità casalgrandese un luogo perfettamente adeguato alle esigenze dei ragazzi di oggi, con spazi modernamente attrezzati, e, soprattutto, con il supporto del personale di Accento Coop Sociale, i cui educatori qualificati saranno costantemente al fianco dei ragazzi in questo nuovo percorso di crescita e aggregazione.

Un altro, tangibile, segnale di attenzione per un mondo giovanile che merita massimo sostegno da parte delle istituzioni.

Hanno detto

“Avevamo preso un impegno con i nostri concittadini, un anno fa, quando questa comunità ci ha riconfermato la sua fiducia: quella di restituire il Centro Giovani a tutta Casalgrande. Oggi, possiamo dire di aver raggiunto quel traguardo – sottolinea l’Assessore Spano – Averlo riqualificato significa dare un luogo sicuro e accogliente, dove i nostri giovani avranno l’opportunità di fare sana aggregazione, socializzare, mettersi in gioco e, non ultimo, poter esprimere le proprie qualità e i tanti talenti che possiedono. Grazie anche alla presenza di educatori esperti che li accompagneranno in questo percorso virtuoso. Un ringraziamento sentito, infine, a tutti i tecnici e collaboratori dell’Amministrazione che si sono impegnati quotidianamente per raggiungere questo importante obiettivo”.

“L’augurio è che questo sia un centro giovani aperto a tutti – ha aggiunto anche il Sindaco, Giuseppe Daviddi -. Dove chiunque possa sentirsi tutelato e rispettato, sentendosi a casa sua. Nel rispetto delle regole di buona convivenza e che possa diventare effettivamente un luogo dove ognuno dei ragazzi si aiuti l’un con l’altro. Nel perseguire questo obiettivo, confido molto anche nel ruolo degli educatori, e sono convinto della bontà della scelta fatta, visto che saranno loro a fare la differenza. Noi, come Amministrazione, ci saremo sempre. Qualsiasi problema, siamo qua. L’importante è parlare e condividere”.

“Condivisione e capacità di dare vita a progetti positivi per sé stessi e per gli altri – ha aggiunto anche il Vicesindaco Valeria Amarossi -. Il tutto nel rispetto reciproco e della collettività e di chi ha fatto sacrifici per poter restituire a Casalgrande questo spazio. Ma visto che è un luogo rivolto ai giovani, la speranza è che ci sia spazio anche per un sano divertimento e un entusiasmo costruttivo”.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Ferrari, ha portato il saluto dei consiglieri comunali, evidenziando come: “Questo è uno spazio che molti Comuni ci invidiano. A voi, giovani che lo vivrete nella quotidianità, il compito di trattarlo con il dovuto rispetto, prendendovi cura di voi, dei vostri compagni e di ciò che vi trovate all’interno”.

Infine una parola anche da parte degli educatori Antonio e Michael per sottolineare come: “Esistano tre parole fondamentali per definire questo luogo: ‘ascolto’, ‘condivisione’, e ‘tutti’. Ascolto perché questo è uno spazio per i giovani e noi siamo qui per ascoltare le loro idee, la loro voce, accompagnandoli in un percorso di socialità. La Condivisione, perché questo è uno spazio in cui tutti devono essere capaci di conviverci, mostrando attenzione gli uni verso gli altri. Infine, ‘tutti’, che il termine fondamentale. Questo spazio di aggregazione è di tutti, nessuno escluso. In cui ascoltare e sentirsi ascoltati, per creare qualcosa per se stessi e gli altri, per il presente e per il futuro. Senza distinzioni di sorta”.

Le info

Il Centro Giovani di Via Mazzini sarà aperto da oggi, 17 giugno fino al 1 di agosto, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

Con la presenza costante di due educatori che accompagneranno i giovani presenti in attività e laboratori, in cui giocare assieme, ma anche un luogo di ascolto e aggregazione.