A Carpineti il solstizio si celebra con musica, scienza e tradizione

Sabato 21 giugno 2025 l’Appennino Reggiano accoglie l’arrivo dell’estate con una giornata speciale all’insegna della biodiversità, della creatività, del dialetto e della scoperta del cielo. Al Giavello di Carpineti, presso l’azienda agricola L’Orto che non c’è (via San Martino 74), arriva INCOLTI – Solstizio Edition, un evento promosso da Incolti Festival in collaborazione con Neon aps.

Una vera festa di comunità che unisce musica dal vivo, attività per tutte le età, osservazioni astronomiche e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’Appennino.

Una giornata “incolta” e ricchissima

Il programma si apre al mattino con il BioBlitz, una camminata guidata dai ricercatori di NectarLab dell’Università di Siena per esplorare la biodiversità locale, disponibile in tre turni (ore 9-11 | 11-13 | 14-16). Alle 10 spazio al benessere con lo Yoga Bimbi condotto da Alessia Borgato, e nel pomeriggio alle 16 si prosegue con Riciclorto, una visita in orto e laboratorio ludico-didattico per i più piccoli.

Alle 17 ci sarà un momento di condivisione dei risultati del BioBlitz, mentre alle 18 si entra nel cuore del progetto Raïs – Radici e Dialetto, con la presentazione della pubblicazione “Erbolario dell’Appennino Reggiano vol. 1”, con gli esperti coinvolti Ermanno Beretti e Normanna Albertini, accompagnata dalla realizzazione di un’installazione collettiva ispirata ai giochi di una volta. Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione del dialetto realizzato dalle associazioni Neon Aps, La Marmacola aps e VillaCultura aps, raccontato sul sito www.radiciedialetto.eu

Musica e stelle per celebrare il solstizio

La serata si accende alle 20 con il concerto degli Staindubatta, (letteralmente “dove lo metti sta” in dialetto garfagnino) travolgente band rock che compone i testi in dialetto e inglese, accompagnato da una cena su prenotazione a cura di Casa Febe. A conclusione, quando il cielo inizia a scurirsi, l’astrofilo Luigi Pignedoli guiderà il pubblico in un’affascinante osservazione del cielo del solstizio d’estate.

Info utili

L’evento è a offerta libera e consapevole, con un contributo consigliato di 5€ per i laboratori.

La cena, su prenotazione al 3479754791, ha un costo di 15€ (menù vegetariano con: insalata di farro bio e verdurine, cubotti di frittata agli spinaci, zucchine e aromatiche, hummus di ceci, focaccia all’olio, blondie alle fragole)

Durante tutta la giornata sarà attivo un servizio bar.

INCOLTI – Solstizio Edition è un’esperienza immersiva nella natura, nelle radici culturali del territorio e nel cielo estivo.

Per informazioni: info.neonaps@gmail.com / 3398361144

Instagram @incolti_festival @neon_aps