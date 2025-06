Velocità veicoli, controlli mirati della Polizia locale di Modena su aree segnalate dai cittadini

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno è previsto un servizio mirato di controlli sulla velocità dei mezzi da parte della Polizia locale di Modena, con al centro alcune aree segnalate dai cittadini.

Questa tipologia di accertamenti, annunciati al fine di sensibilizzare i conducenti delle vetture a una guida responsabile, rientra tra le attività istituzionali e periodiche del Comando di via Galilei, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, in relazione alle conoscenze del personale che opera su strada e per dare riscontro alle segnalazioni qualificate dei cittadini raccolte, in particolare, tramite il sistema Rilfedeur.

Nello specifico, i controlli si terranno nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, coinvolgendo due pattuglie coordinate da un ispettore, e riguardano aree diverse della città, già oggetto di segnalazione dei cittadini, come zona centro, Madonnina e Modena est.

La strumento utilizzato è un rilevatore di velocità istantanea che, attraverso una serie di impulsi laser, calcola la velocità del veicolo a distanza. Il posto di controllo, come da disposizioni ministeriali, sarà adeguatamente segnalato e presidiato dagli agenti per la contestazione delle violazioni.