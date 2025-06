Tram Bologna, parte in via Lame l’ultimo importante cantiere in centro storico

Dal 16 giugno Heratech SRL ha avviato i lavori per la riqualificazione delle condotte di gas e acqua nel tratto di via Lame dall’incrocio con via Marconi a via Riva di Reno. Tali lavorazioni, necessarie a prescindere dal passaggio del tram, precedono il successivo intervento di realizzazione della Linea Rossa della tranvia che partirà in autunno, dopo la conclusione di questo cantiere.

Per consentire l’insediamento del cantiere in una prima fase la strada sarà ridotta a una corsia con circolazione a senso unico in direzione periferia, da via Marconi a via Riva di Reno. Inoltre chiuderà l’incrocio di via San Lorenzo su via delle Lame (via San Lorenzo diventerà strada chiusa con entrata e uscita veicoli verso via Marconi).

Su tutto il tratto interessato dai lavori sarà vietata la sosta lasciando però in essere le fermate riservate ai mezzi pubblici e un’area di sosta per carico/scarico materiali.

Dal 3 luglio partirà inoltre la realizzazione della curva dei binari tra via delle Lame e via Riva Reno: in questa fase il cantiere del tram occuperà integralmente la sezione di strada di fronte a Santa Maria della Visitazione, garantendo comunque la circolazione verso i viali attraverso un corsello ricavato nella parte destra di via Riva Reno (lato Cineteca).

Trasporto pubblico

In questa prima fase dal 16 giugno al 2 luglio sarà creata una nuova ampia fermata per i mezzi pubblici, di circa 60 metri di lunghezza che si sposterà lungo via Lame per assecondare i cantieri e che inizialmente sarà prossima a via Marconi.

In tale fermata si fermeranno tutte le linee in transito (che oggi sono distribuite su 4 fermate di cui un paio anche capolinea): 19, 23, 39, 18, 29, 86, 83, 87, 92.

Infine le due linee 97 e 98 saranno arretrate alla fermata don Minzoni-piazza dei Martiri per cui non transiteranno in via Lame e Riva Reno.

Nella seconda fase – a partire dal 3 luglio – il trasporto pubblico sarà deviato con queste modalità.

Per quanto concerne le linee urbane:

la linea 23 in direzione centro effettuerà il percorso Saffi, viale Vicini, S. Isaia per fare capolinea in Piazza Malpighi, da dove ripartirà in direzione Borgo Panigale sul percorso Malpighi, Marconi, Riva Reno, Lame, Calori.

in direzione centro effettuerà il percorso Saffi, viale Vicini, S. Isaia per fare capolinea in Piazza Malpighi, da dove ripartirà in direzione Borgo Panigale sul percorso Malpighi, Marconi, Riva Reno, Lame, Calori. la linea 19 , nei giorni feriali, farà il suo ingresso in centro in direzione San Lazzaro sul percorso Saffi, viale Vicini, S. Isaia, Malpighi, Ugo Bassi; in direzione Casteldebole (sia nei feriali che nei TDays), il percorso effettuato sarà Barberia, S. Isaia, viale Vicini, Saffi.

, nei giorni feriali, farà il suo ingresso in centro in direzione San Lazzaro sul percorso Saffi, viale Vicini, S. Isaia, Malpighi, Ugo Bassi; in direzione Casteldebole (sia nei feriali che nei TDays), il percorso effettuato sarà Barberia, S. Isaia, viale Vicini, Saffi. la linea 39 effettuerà il percorso Amendola, Don Minzoni, viale Pietramellara, viale Silvani, Saffi; mentre le linee 18 e 29, in direzione periferia, saranno deviate sul percorso Marconi, Riva Reno e Lame.

Tutte le linee suburbane, in entrambe le direzioni, saranno deviate sul percorso viali, Don Minzoni e Amendola, ad eccezione dell’86 che, in direzione periferia, effettuerà il transito sulle vie Marconi, Riva Reno, Lame e Calori.

In allegato la tabella completa delle deviazioni

Il punto sui cantieri del tram. Concluse le prime 12 “tratte” della Rossa

Con quello in via Lame parte l’ultimo importante cantiere del tram in centro storico. Dopodiché mancherà solo il completamento dell’incrocio tra Ugo Bassi/Marconi/San Felice che è in programma per il prossimo autunno.

Attualmente i lavori per la realizzazione della nuova tranvia in città occupano 800 persone (che a breve diventeranno 1.000) e si allungano su strada per 14,7 km, di cui 11,3 km di Linea Rossa e 3,4 km di Verde. Di questi, 12 cantieri sono già finiti (mancano solo le fermate e gli interventi di finalizzazione programmati a ridosso del collaudo dell’infrastruttura), per un totale di 4,05 km di tranvia terminati e 8,1 km di binari già posati (a cui si aggiungono altri 2,5 km stesi in lotti dove le attività sono ancora in corso).

I cantieri della Linea Rossa ormai conclusi (vedi mappa), da ovest ad est, sono i seguenti: via Marco Emilio, da via Persicetana a via Cavalieri Ducati (B1-B2); via Emilia Ponente/Saffi, dall’Ospedale Maggiore fino alla Porta (B13-B14-B15); via Ugo Bassi (C5); viale della Fiera e viale Europa (E4-E5); via Serena (ancora interessata però da alcune modifiche alla circolazione) e viale della Repubblica (F1-F2). A questi si aggiungono anche le nuove bretelle di via Caduti di Amola e via Bragaglia (G1-G2), opere complementari funzionali al futuro assetto della viabilità a Borgo Panigale.

Su queste tratte si tornerà solo al termine dei lavori per la realizzazione delle fermate.