Run Light Party: Formigine si accende di luci nella notte del solstizio

Un’esplosione di luci, colori e movimento animerà Formigine nella notte più corta dell’anno. Sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il centro cittadino ospiterà la Run Light Party, corsa fluo non competitiva organizzata da Formigine Party Village A.P.S., con il patrocinio del Comune di Formigine.

L’evento prenderà il via da Piazza Calcagnini: il ritrovo è previsto per le 20.30, con una sessione di riscaldamento collettivo prima della partenza, fissata alle 21.30. Il percorso, adatto a tutte le età, si snoderà per circa 6,5 km. Al termine della corsa, a partire dalle 22.30, la serata proseguirà con un party finale all’insegna della musica e del divertimento.

Il nome “Run Light Party” nasce proprio dall’idea di trasformare il buio in spettacolo: grazie ad abiti e accessori luminosi, i partecipanti daranno vita a una scia fluo che attraverserà le strade della città.

È ancora possibile iscriversi recandosi presso la Polivalente Cavazzuti – Centro estivo Gioca & Sport, in viale dello Sport a Formigine, dalle 17.30 alle 18.30. La quota di partecipazione è di 12 euro e comprende maglietta ufficiale dell’evento, gadget fluo, acqua e frutta.

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.runlightparty.it.