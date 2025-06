Reggio Emilia: fermato in piazzale Marconi, trovato con un coltello

Fermato nei pressi della Stazione Ferroviaria Storica di Reggio Emilia in occasione di un controllo dai carabinieri della sezione radiomobile cittadina, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri di cui 8 centimetri di lama. Per questi motivi, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i militari reggiani hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 28 anni, residente in un comune della bassa reggiana.

È successo l’altro ieri mattina, quando i militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia, nello svolgimento di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, notavano in Piazzale Marconi un uomo che destava sospetti in quanto andava e veniva senza aver una precisa meta, circostanza per cui i carabinieri optavano per procedere alla sua identificazione. L’uomo veniva trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri di cui 8 centimetri di lama. Ricondotta la detenzione illecita dell’arma bianca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, procedendo al sequestro dell’arma illecitamente detenuta.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.