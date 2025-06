Proclamata a Vergato l’opera vincitrice per il Centro Documentale ‘Gotica 64’

All’interno del convegno su “Il Palazzo dei Capitani della Montagna: Rubbiani, Ontani e gli scalpellini”, l’incontro conclusivo del percorso AR-TE organizzato dall’Associazione Fulvio Ciancabilla e tenutosi sabato 15 giugno 2025 presso la Sala Consiliare del Municipio di Vergato, è stata proclamata l’opera vincitrice della manifestazione di interesse per la realizzazione di una scultura da collocare nell’area di pertinenza del Centro Documentale ‘Gotica 64’.

La commissione giudicante, presieduta dal Maestro Luigi Ontani, ha scelto, fra i vari bozzetti pervenuti, quello dell’artista vergatese e docente dell’IIS L.Fantini, Chiara Fusco, dal titolo “Semi di Memoria e Pace”: “L’installazione – spiega l’artista – nasce dal desiderio profondo di trasmettere un messaggio universale: si può imparare dal passato per costruire un futuro migliore, se si ha il coraggio e la sensibilità di ascoltare”.

L’opera sarà inaugurata ufficialmente sabato 11 ottobre 2025 insieme al nuovo Centro Documentale della Linea Gotica.

“L’Amministrazione comunale di Vergato – rappresentata durante l’evento dall’Assessore alla Cultura Amleto Gardenghi – desidera innanzitutto ringraziare l’artista Chiara Fusco per la realizzazione dell’opera vincitrice della manifestazione d’interesse e per aver saputo interpretare con grande sensibilità e profondità il tema della memoria e della pace. La sua opera rappresenterà non solo un importante contributo artistico per il nostro territorio, ma anche un invito alla riflessione collettiva e alla consapevolezza storica. Un ringraziamento anche all’Associazione Fulvio Ciancabilla e a tutti gli ospiti intervenuti per il loro grande e instancabile impegno nel custodire e promuovere un sapere artigiano che da sempre contraddistingue la storia del nostro Appennino. Un saluto anche ai numerosi cittadini accorsi con interesse e attenzione alla giornata”.

Immagini / testo di: Roberto Giusti, Consigliere delegato alla comunicazione per il Comune di Vergato