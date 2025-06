Misura cautelare a carico di un cittadino indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna

I Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un cittadino straniero poco più che ventenne, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini per ricostruire i fatti di cui l’indagato si sarebbe reso responsabile verso la ex fidanzata, coetanea. Le continue offese, umiliazioni e minacce, spesso erano dettate da una morbosa gelosia da parte del ragazzo nei confronti della giovane. Dopo l’ennesimo litigio la ragazza ha deciso di interrompere la relazione con il fidanzato, divenuto sempre più aggressivo. Da ieri l’indagato, rintracciato dai Carabinieri, è sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.